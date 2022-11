Empleo abona 73.500 euros para el fomento del empleo a siete sociedades cooperativas onubenses

El delegado territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Alberto Santana, ha mantenido un encuentro con los representantes de la cooperativa R.A.& Pin Servicios de Fontanería, S. Coop. And, con los que ha valorado su trayectoria laboral reciente y sus perspectivas de crecimiento, además de felicitarlos por ser beneficiarios de la convocatoria de ayudas, correspondientes al año 2022, que otorga la Consejería para la incorporación de personas socias trabajadoras o de trabajo en cooperativas y sociedades laborales. Estos incentivos cuentan con un importe provincial de 73.500 euros, que han sido abonados a siete sociedades cooperativas onubenses.

La convocatoria, publicada en el BOJA por la Consejería de Empleo, el pasado 20 de mayo de 2022, concede subvenciones respecto a la medida para el fomento del empleo en cooperativas y sociedades laborales del Programa de Apoyo a la promoción y el desarrollo de la Economía Social para el Empleo, que regula la Orden de 6 de junio de 2014.

El delegado territorial ha destacado que "la Consejería pretende fomentar el empleo estable, cualificado y de calidad en cooperativas y sociedades laborales, articulando una convocatoria que promociona la Economía Social. No podemos olvidar que Andalucía es la comunidad de mayor presencia de empresas de Economía Social, tanto en número de empresas como de trabajadores y esta convocatoria pone de relieve la gran cantidad de proyectos en desarrollo que contribuyen a hacerla más innovadora, más competitiva y mejor dimensionada."

"Tomando como referencia la trayectoria de los últimos 12 meses de la cooperativa R.A. & Pin y la implicación personal y profesional de sus tres socios trabajadores, podemos entender lo necesario que es creer y apostar por un modelo económico que funciona, basado en un modo diferente de crear riqueza, en pieza imprescindible para la construcción de la sociedad basada en los principios de democracia, equidad, gestión participativa y la primacía del trabajo y del factor humano sobre el capital, tanto en los procesos de toma de decisiones como en la distribución del beneficio", señala el Santana.

El encuentro también ha contado con la presencia de personal técnico de la Fundación Andalucía Emprende que vienen tutorizando y asesorando a la cooperativa, creada y registrada hace ahora un año, y que ha encontrado en las instalaciones del Centro Andaluz de Emprendimiento de la capital, CADE, un importante respaldo para afrontar las dificultades de sus inicios.

En la actualidad, la cooperativa está compuesta de tres socios trabajadores, a tiempo completo, que poseen una larga trayectoria laboral en el sector de la construcción y servicios de fontanería. Recientemente se han sumado dos trabajadores más por tiempo indefinido y ya está prevista la incorporación de un tercer trabajador que próximamente hará crecer la plantilla hasta los 6 trabajadores y proceder a la apertura de su centro de trabajo con nuevas instalaciones en el Polígono Polirrosa de la capital.

7 entidades beneficiarias

Alberto Santana ha informado que "se han registrado 7 solicitudes a estos incentivos, concediéndose finalmente a todas ellas, con importes que oscilan entre los 8.000 euros y los 14.000 euros para la incorporación de un total de 15 personas socias, siendo 6 de ellas hombres y 9 mujeres. Además de la cooperativa R.A. & Pin Servicios de Fontanería S. Coop. And, relevante ejemplo de entusiasmo diario, preocupación por la calidad del servicio y de crecimiento sostenido, las otras seis entidades que han resultado beneficiarias son las sociedades cooperativas Supermercado La Cruz S. Coop. And; Coneco S. Coop. And. de Interés Social; Centro Infantil El País de Nunca Jamás S. Coop. And; Sestras S. Coop. And. de Interés Social; Easyproject Solutions S. Coop. And. y Desenlace S. Coop. And.

En lo que respecta a la cuantía de las subvenciones, hay que señalar que la cuantía máxima de la subvención individual es de 10.000 euros tanto para la medida de Apoyo a la Incorporación de Personas Socias Trabajadoras o de Trabajo en Cooperativas y Sociedades Laborales como para la medida de Contratación de Gerentes y Personal Técnico Especializado las ayudas alcanzan hasta 10.000 euros por cada persona contratada por una cooperativa o sociedad laboral a jornada completa.