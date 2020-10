–Yo personalmente no las entiendo. Están fuera de lugar. Se corresponden con las revueltas sociales y políticas que algunos auspician. Sin ningún fundamento histórico y además fuera de tono. No tiene sentido. Como hemos podido ver en algunos lugares se derriban estatuas de Colón y aquí las realzamos como recientemente ha hecho estos días atrás la Autoridad Portuaria.

–Es obvio que hay sectores que están muy tocados como el turismo y el cultural porque requieren de presencia y concentración de personas. Pero aún así, nosotros pensamos en lo cultural por ejemplo, y yo particularmente, que hay que empezar a caminar con todas las medidas sanitarias. El pasado 11 de septiembre decidimos abrir nuestros espacios culturales con la limitación de aforo, las mascarillas, hidrogeles... pero abrirlo. La cultura es una actividad muy necesaria para la salud mental, para que el ocio no decaiga, para que la ciudadanía se sienta cohesionada. Que seguimos aquí y, en definitiva, que no podemos parar.

–Sí. La prueba la tenemos en este año. Si no reinventarse continuamente, sí adaptarse a los hechos que de repente te aparecen. Nuestro modelo de inversión social son cuatro pilares, en torno a eso ¿cabe reinvención? Hombre yo no voy a cambiar esos cuatro pilares de hoy a mañana porque es a lo que nos debemos y principalmente el sector agroalimentario. Pero sí reinventarte un poco en las acciones.

–Actualmente a medio plazo consolidarnos como nuestro modelo de inversión social. Que trate de estar más presente si cabe todavía en la sociedad. Seguir avanzando en el sector agroalimentario, en la innovación y en el desarrollo. Incrementar nuestras actuaciones con las universidades de nuestro entorno. Aumentar la colaboración con el asociacionismo agrario para implementar proyecto de innovación agroalimentaria. Tener una agenda cultural que sea coherente con las de las demás organizaciones e instituciones que cohabitan en una ciudad. Es decir, que en un mismo día no haya tres cosas importantes, por ejemplo.

–Sí, eso lo hemos visto incrementado últimamente. Ya no solo este año. Principalmente este año pero sí se están viendo incrementadas las necesidades. Nosotros interactuamos con las Administraciones, no somos solucionadores de los problemas sociales como es lógico. Pero sí interactuamos con las Administraciones y tratamos de dar un soporte, humilde, y un apoyo.

–Lo percibimos. De hecho la Caja Rural, en principio de Huelva y después del Sur, nace como una necesidad en los años 60 para obtener financiación a un sector que normalmente no estaba atendido por la banca. El sector agroalimentario no estaba atendido por la banca convenientemente. ¿Qué ocurre? Se asocian las cooperativas y crean una cooperativa de crédito. Nuestro genoma está ligado al agro por nuestro nacimiento. Pero es que después nuestro día a día lo desarrollamos ligado a ellos también. Y es que una parte de nuestro beneficio retorna a ellos.

–Esto es una Fundación de una entidad financiera, perteneciente al crédito cooperativo. No es patrimonialista. Esto es una Fundación asociada a una entidad que tiene entre sus principios un retorno a la sociedad. La Caja Rural del Sur es economía social, es una cooperativa de crédito. Parte de nuestros resultados retorna a la sociedad, en ese sentido la Fundación nace con un modelo de inversión social que se sustenta en cuatro pilares: el fomento y el desarrollo del cooperativismo agrario, con el fin último de mejorar la renta del agricultor; labor social y educación sanitaria; labor cultural; y una labor de investigación y de trabajo con las universidad y centros tecnológicos.

–Obviamente ha habido que maniobrar, un poco por las circunstancias. Porque los planes estratégicos antiguamente se hacían de cinco años y ya de hasta tres años son largos. El Plan Estratégico lo que busca es convertir a la entidad en la entidad más sostenible de Andalucía. Y en ese sentido, en este tiempo –nuestro ejercicio económico empieza el 1 de abril– nos hemos centrado muchísimo en hacer la primera memoria de sostenibilidad integral, que nos encargó el presidente de la Fundación y de la Caja y el director general de la Caja, que hacemos conjuntamente. Es decir, la Responsabilidad Social Corporativo no está sólo en la Fundación sino también en la entidad. En la gestión de personas, en el desarrollo de productos... en diferentes áreas. Así que el Plan Estratégico sigue su curso.

–Obviamente previsión no había. Nos cogió a todos un poco de improviso. Pero lo que sí se hizo fue reconfigurar el trabajo para dirigirlo todo a eso. Y dentro de lo que cabe pudimos dar respuesta a todas las demandas que nos hacían.

–Nos tuvimos que adaptar sobre la marcha al principio del confinamiento. Y además fue muy rápido, desgraciadamente. Por un lado con el cierre de los espacios culturales, obviamente, esa labor quedó en stand by y destinamos todos los recursos a lo que era necesario en ese momento: la labor social. Sobre la marcha contactamos y nos contactaron desde las diferentes ONG con las que normalmente tenemos colaboración en la provincias en las que tenemos ámbito de actuación (Huelva, Sevilla, Cádiz, Córdoba y Málaga): bancos de alimentos, Cruz Roja, Cáritas, asociaciones de enfermos de alzheimer, Asociación Española contra el Cáncer...y con ello dotar de recursos económicos, de recursos materiales, y obviamente también de lo que hacía falta que eran EPIs, que en ese momento nos demandaban también. Los dos primeros meses de la pandemia ha sido muy constante.

–Nosotros somos una Fundación perteneciente a una entidad financiera, y concretamente al crédito cooperativo. Entonces nosotros somos una parte de la entidad. La Fundación realiza aquellas operaciones de carácter no financiero que la Caja Rural del Sur no lleva a cabo. Es la parte de la Responsabilidad Social Corporativa por decirlo de alguna manera. Y tiene un único fundador que es la propia Caja Rural del Sur, que es la que hace la aportación anual al presupuesto, que se deriva de una parte del beneficio propio de la entidad, que es cambiante cada año, obviamente.

El jazz como religión y la batería para encontrar la calma

Emilio Ponce, Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, no deja de estudiar. Lo llama “un proceso de formación continua porque me gusta”. Entre su amplio currículo se encuentran un Máster en la Universidad de Huelva de Dirección y Gestión de Personas y otro en la Universidad CEU de Coaching e Inteligencia Emocional. Ponce considera estos campos como “aficiones en lo formativo”. A nivel personal su gran afición es la música. Y no sólo para escucharla sino también es partícipe de ella tras una batería con la que ha tocado desde que estuvo en el instituto, e incluso terminó montando una banda: Los viernes. Tocar la batería es donde Emilio Ponce encuentra la calma ante el estrés. Entre su listado de favoritos se encuentra Van Morrison, que es el “gran artista”, el jazz, que “es mi religión” y Frank Sinatra. Aunque “me gusta toda la música”. En el ámbito de la lectura centra su afición en el desarrollo personal. Y viajar... “me encanta”. “He estado en Chile, Perú, China, Tailandia...” y su próximo destino es Japón “si la cosa va bien”, para hacer un Outdoor Training. Para Emilio Ponce viajar es “donde más se expande el alma y donde más crecer como personas”. La gastronomía también es una de sus grandes aficiones.