Emergencias 112: Salvar vidas marcando tres números

No era real pero como si lo fuera. Cuando la vida de una persona está en peligro a causa de un accidente la preparación tiene que ser perfecta. No se admiten fallos de organización ni de ejecución para hacer todo lo posible por que el suceso que en un susto, no más.

Un accidente de tráfico en el centro de Huelva. Dos coches que chocan. Cuatro heridos. La primera reacción de un viandante: llamar al 112 e informar de lo sucedido con toda la información posible y la máxima exactitud. Así, el 112 manda al lugar de los hechos a los operativos necesarios. Este viernes fueron bomberos, policía local y sanitarios. El proceso a ejecutar: la excarcelación de las victimas.

No era real pero como si lo fuera. Se trataba de un simulacro escenificado a la perfección tras el edificio de la Delegación de la Junta en Huelva. De público, un centenar de niños del colegio SAFA Funcadia, que de primera mano han seguido de cerca todo el proceso de la emergencia. El objetivo es hacerles partícipes y que tengan en conocimiento la importancia que ellos pueden tener en un futuro a la hora de dar el uso correcto al 112.

Este viernes se ha celebrado el Día Europeo del 112 y como es habitual los niños son protagonistas. A su disposición han estado presentes todos los operativos: Infoca, Policía Nacional, Guardia Civil, un Puesto de Mando Avanzado del 112, el Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), Bomberos, Policía Local, ambulancias, Policía Autonómica... . Cada uno con su estand, por el que pasaron el centenar de niños con el fin de conocer de primera mano todas las labores y áreas de trabajo. Además, los jóvenes conocieron el interior de los vehículos, e incluso se probaron alguna que otra indumentaria para sentirse como un profesional más.