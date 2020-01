Egreen esboza una planta de reciclaje circular en Huelva

La empresa Egreen apuntala en Huelva un proyecto que no encuentra precedente alguno en Europa. Motivada por los problemas medioambientales que amenazan el planeta con motivo del tratamiento indebido o, en muchos casos inexistente, de los residuos orgánicos enterrados en los vertederos, la compañía planea la conversión de los problemas de contaminación en beneficio para el medio ambiente. Precisamente, esta contaminación viene dada, principalmente, por los metales pesados, las emanaciones de metano, la generación de lixiviados -líquido de mal olor que nace en los vertederos - y los acuíferos subterráneos.

Para acometer una adecuada gestión de los residuos, Egreen ha patentado un sistema de tratamiento y reciclaje circular, el “ideal” desde el punto de vista de la sostenibilidad medioambiental y económica, según remarcan desde la citada compañía. Por tanto, la entidad defiende que llevarían a cabo una actuación sostenible y medioambiental que cumple con los requisitos que se enmarcan en la Estrategia Andaluza de Bioeconomía Circular 2018-2030.

Además del citado carácter sostenible, uno de los beneficios que traería consigo la instalación del polígono industrial - que reuniría hasta siete plantas de reciclaje diferentes según la tipología del residuo - es el crecimiento del empleo. De este modo, Egreen cifra en 300 los puestos de trabajo directos y en 150 los indirectos. Estos últimos engloban las ocupaciones relativas a la logística y transporte, mantenimiento de las instalaciones generales, comercialización de aquellos productos que se reciclen y los laboratorios de análisis.

En lo que al apartado medioambiental se refiere, en términos reales, según los cálculos realizados por Egreen en base a los residuos generados por la actividad agropecuaria e industrial en Huelva, las emisiones de CO2 se reducirían en 525.000 toneladas al año. A su vez, con el debido tratamiento de los residuos, se generaría una potencia eléctrica de 5MW, una potencia térmica de 4.5 MW, así como la fabricación de 80.000 toneladas de abono orgánico.

Los altos índices de reciclaje que se manejan serían posibles, según apuntan desde Egreen, con la aplicación de “novedosas tecnologías de procesado a baja temperatura de la materia orgánica, por medio de la fermentación anaeróbica seca y al empleo de los optical sorters”. Este último término se refiere a una serie de máquinas que se basan en la visión artificial normal y en la visión multiespectral, ambas tecnologías patentadas por el fundador de Egreen, Vicente Seguí, quien declara a Huelva Información que “no habrá ningún tipo de vertido, ni siquiera los relativos a los residuos humanos fruto de las necesidades fisiológicas”. Asimismo, con la tecnología multiespectral se separan los plásticos por su forma, color y/o composición química de forma automática y a velocidades de cintas transportadoras de 3 m/seg.

Para acometer el proyecto, la empresa maneja un presupuesto de 150 millones de euros, los cuáles se destinarán a la construcción de las siete plantas que conforman el polígono industrial, los viales y su alumbrado, la instalación contra el rayo e incendios, la depuración de aguas sanitarias, la canalización pluvial y los costes de mitigación del impacto medioambiental.

La inversión, de carácter privado, procede de dos vías. Por una parte, el 40% será aportado por un banco español, mientras que el 60% llegará de un fondo de inversión. Para que este último porcentaje cristalice, el fondo de inversión necesitaba de un protocolo de actuación firmado por la Junta de Andalucía, el cuál se firmó el pasado jueves según confirmaron las fuentes implicadas a este diario.

En relación a este primer protocolo de actuación, las partes implicadas mostraron desde un primer momento una gran aceptación, tal y como explicaron a Huelva Información. Así, tanto la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, y Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad en Huelva como la Delegación de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible han facilitado, según fuentes de Egreen, “que las conversaciones sean fluidas”, si bien el titular de esta última delegación, Álvaro Burgos, ha sido el encargado de dar luz verde al citado protocolo.

Una vez que se ha rubricado la firma, el fondo de inversión tiene la llave para aportar la cuantía económica estipulada con objeto de comprar el terreno - se necesitarían unas 15 hectáreas como mínimo - para la implantación física del polígono.

Para el asentamiento de las instalaciones se han barajado dos municipios. Por un lado, el Parque Comercial y Empresarial La Raya, emplazado en Aljaraque. Uno de los puntos fuertes de esta localización viene dado al tratarse de una parque científico y tecnológico cuyo suelo es industrial, por lo que desde el Ayuntamiento del municipio se estima que “los permisos requeridos para iniciar la actividad empresarial serían ágiles y sencillos”. En este sentido, el alcalde de Aljaraque, David Toscano, ha expresado a este diario su “predisposición” para apoyar un proyecto que “revierte en riqueza para el municipio, además de propiciar una gran creación de empleo”. En lo que al presumible espacio que ocuparía el polígono se refiere, Toscano señala que “no molestaría a los ciudadanos con olores o ruidos, algo fundamental para aprobar o no un plan”.

La otra localización que ha despertado interés para Egreen se ubica en La Palma del Condado, más concretamente en una posición cercana al acceso a la carretera de Valverde, pues debe ubicarse a tres kilómetros de los límites del municipio - es la cifra que marca el aislamiento geográfico - . En este sentido, el suelo sobre el que se pretende construir no es industrial, por lo que sería necesaria una recalificación para convertirlo. Para ello, el alcalde del municipio, Manuel García Félix, ha apuntado a Huelva Información que, si la construcción no supone un perjuicio para los ciudadanos, “que no lo parece según los documentos revisados”, el suelo debería ser declarado como suelo de actividad pública e interés social. Es en este punto cuando se podrían realizar las modificaciones urbanísticas pertinentes para dar cabida a la instalación de Egreen.

Si el proyecto - que podría ser realidad en los próximos días según las fuentes informantes - termina por concretarse, Huelva se situaría a la cabeza del reciclaje circular en Europa, convirtiéndose en una ciudad insignia para el cumplimiento de las medidas que abogan por una significativa reducción de la contaminación.