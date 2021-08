La Diputación de Huelva publica las bases de la 27 edición del Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales

Con el objetivo de promover e incentivar la producción literaria en el ámbito de la narrativa la Diputación de Huelva, a través del Área de Cultura, ha convocado el Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales, certamen considerado como uno de los más prestigiosos en su género y en lengua castellana, que este año alcanza su XXVII edición.

Según las bases aprobadas por la Junta de Gobierno de la institución provincial, la convocatoria está abierta a todos los escritores y escritoras nacionales y extranjeros, exceptuando as quien haya ganado ediciones anteriores. Cada participante podrá presentar un máximo de tres cuentos y cederá los derechos de la primera edición de la obra premiada a la entidad convocante, que podrá publicarla en la forma que considere oportuna.

Los cuentos, de tema libre y escritos en lengua castellana, serán originales, inéditos y no presentados –con el mismo o distinto título- a ningún otro certamen pendiente de resolución. Los trabajos se presentará por triplicado, impresos a doble espacio -Times New Roman, cuerpo 12-, con una extensión máxima de 15 folios y no inferior a 8.

Los originales se remitirán exclusivamente por envío postal al Servicio de Cultura -Publicaciones- de la Diputación de Huelva, C/ Fernando el Católico, 20, 1ª planta, 21001 Huelva (España), indicando en el sobre XXVII Premio Internacional de Relatos cortos José Nogales. El plazo de recepción de originales finalizará el 30 de octubre de 2021. Se entenderán en plazo aquellas solicitudes con matasellos de Correos anterior a esta fecha.

El certamen concederá un único premio de 6.000 euros, que podrá ser declarado desierto, y la publicación de la obra. El servicio de Cultura de la Diputación designará un Jurado compuesto por personas de reconocido prestigio en el campo de las letras, de la crítica literaria y de la docencia, siendo su fallo inapelable.

En la pasada edición el madrileño Juan José del Peral Pérez fue el ganador del Premio con su cuento titulado 'Ropa limpia', elegido entre los casi 700 relatos que concurrieron al premio. El Premio Internacional de Relatos Cortos José Nogales volvió a concitar el interés de los escritores que cultivan el difícil género del relato corto en lengua castellana. A la convocatoria de 2020 se presentaron escritores de 19 países, destacando, además de los nacionales, los de procedencia americana y europea. De Europa, se han presentado relatos procedentes de Reino Unido, Italia, Bélgica, Alemania, Francia, Rumania, Suecia Portugal e Irlanda; de Norteamérica, relatos de Canadá, USA y México; de Centroamérica y Caribe, cuentos procedentes de El Salvador, Nicaragua y Cuba. De América del Sur han llegado relatos de Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, Colombia y Chile. Finalmente, de Oriente próximo, han llegado varios relatos procedentes de Israel.