Huelva celebra el Día Internacional de la Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple

En la celebración del Día Internacional de la Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica y Sensibilidad Química Múltiple, celebrado en el patio del Ayuntamiento de Huelva, se ha dado lectura por parte de diferentes integrantes de la Asociación FibrOnuba, de la declaración institucional aprobada por el Pleno. Un acto que ha contado con la asistencia de la concejala de Participación Ciudadana y Deportes, María Teresa Flores; la concejala de Políticas Sociales e Igualdad, María José Pulido; la concejala de Hacienda y Patrimonio, Eva del Pino; representantes de los diferentes grupos municipales; la presidenta de la Autoridad Portuaria, Pilar Miranda; y el vicepresidente de Innovación Económica y Social de la Diputación de Huelva, Juan Antonio García.

La concejala de Participación Ciudadana y Deportes, durante su intervención, ha reclamando “una mayor visibilidad de las mismas y también exigiendo más investigación e inversión para que quienes padecen un dolor crónico puedan llevar una vida mejor”. Asimismo, ha reconocido la importante labor que viene realizando la Asociación FibrOnuba en nuestra ciudad a favor de una dolencia que afecta de manera especial a las mujeres y dificulta su vida diaria.

Flores ha resaltado que “una de las lecciones que nos ha dado la pandemia es que la salud es lo más importante y que las personas, las instituciones, y los colectivos tenemos que trabajar juntos para cuidarnos”.

A continuación, Lourdes de Zárraga, presidenta de FibrOnuba, ha recordado la dura realidad de quienes padecen fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple, que “tienen que vivir no sólo con el dolor y la impotencia que lo acompaña, sino también con una sociedad que no se molesta en entender”. “Tenemos un sistema sanitario que no nos toma en serio, pese a que son enfermedades que afectan entre el 3% y el 6% de la población mundial, y para la que no hay apenas inversiones en investigación”.

A través del manifiesto, las integrantes de la Asociación FibrOnuba han reclamando “una atención médica y adecuada de calidad y, sobre todo, decirles en este 12 de mayo al mundo que no nos inventamos nada, que es una realidad y que queremos que se nos reconozca sin menospreciarnos”.

Por último, han hecho un llamamiento para que “todas esas mujeres y hombres que sufren en silencio sepan que no están solas ni solos, que siempre podrán encontrar a más personas que entienden su dolor”. Y han recordado a aquellos personajes famosos que, con su testimonio, se han atrevido a visibilizar la enfermedad, como Lady Gaga, Morgan Freeman, Cher o la pintora Frida Kahlo, que dejó retratado su dolor, sin saber que era fibromialgia, en sus obras.

Desde el año 1993, el 12 de mayo se celebra el Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica, coincidiendo con el natalicio de Florence Nightingale, enfermera que quedaría postrada en su cama durante 50 años a causa de una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 1992.