Designan al onubense Rafael López como director de cumplimiento de Credit Suisse

El onubense Rafael López Lorenzo ha sido designado como director de cumplimiento de Credit Suisse, empresa que se sitúa entre las mayores instituciones financieras del mundo. López Lorenzo es, además, ex alumno de la Universidad de Huelva, ya que realizó sus estudios de Administración y Gestión de Empresas entre 1994 y 1999. Según ha explicado el propio López, "este tipo de bancos se llaman bancos globales, sistémicamente importantes (SIFI, Systemically Important Financial Institutions); existe una docena de este tipo de entidades en todo el mundo. Están tan arraigados en el sistema financiero y su complejidad es tal que la salud de los sistemas financieros depende de su buen funcionamiento. La crisis financiera del 2008 se debió a problemas en este tipo de instituciones financieras. Este nuevo rol que voy a desempeñar es el de, además de analizar los riesgos de cumplimiento del banco, trabajo que venía realizando de cierto modo en mi función anterior, ahora también seré responsable de implementar las soluciones a los mismos y liderar la estrategia global del banco”.

Asimismo, el nuevo director de cumplimiento de Credit Suisse guarda un gran cariño y recuerdo a la Universidad de Huelva, tanto es así “que cada vez que doy una conferencia o charla, hablo sobre mis años universitarios”. Además de lo estrictamente académico, de la Onubense destaca “la pasión que había durante mis años universitarios. Es cierto que la mía fue unas de las primeras promociones, pero el espíritu de la mayoría de los profesores era una de las cosas que más me cautivó, porque el objetivo era crear una Universidad de excelencia y fomentar la calidad y no importaban ni las infraestructuras ni los recursos". En definitiva, "esa chispa que me dio la Universidad de Huelva fue muy importante, yo aprendí muchísimo. El mejor regalo que me dio la universidad fue el aprendizaje y la habilidad de entender cosas complejas, aún más allá de las notas”.

Por ello, anima a que "los estudiantes de la Universidad de Huelva se interesen por el mundo de la economía o de los bancos, o por cualquier otro ámbito, ya que, si te interesa un tema, si eres curioso, te apasionas y lo trabajas, puedes acabar en los sitios que quieras, independientemente del lugar en el que se haya estudiado".

Aunque en la distancia, aún sigue vinculado a la Onubense, a través del catedrático de Organización de Empresas de la Universidad de Huelva Alfonso Vargas, que fue uno de sus profesores y guarda con él una gran amistad.

Precisamente, Vargas destaca "su brillantez y sus cualidades, a la vista está que ha llegado a donde ha llegado, precisamente, por sus capacidades". El catedrático asegura, además,que este nombramiento es "un orgullo para la Universidad de Huelva y para su alumnado, ya que supone una motivación en estos momentos en los que nos encontramos llenos de incertidumbres, demostrando que con trabajo y buena formación se puede desarrollar una carrera brillante y llena de éxitos como la de Rafael López".

El catedrático indica, además, que "es un orgullo para la Universidad que entre sus aulas se hayan formado profesionales como Rafael, puesto que supone un plus de excelencia".

Al tiempo, ha recordado que el nombramiento del onubense "es muy importante, pero hay otros ex-alumnos/as que ocupan puestos de primer nivel en otros sectores y que sitúan a la Onubense en un alto grado de excelencia”.

Rafael López Lorenzo comenzó su trayectoria profesional en el área de gestión de riesgo y banca comercial de Caja Rural. Años más tarde, se trasladó a Londres donde trabajó como con consultor para IBM y PwC para, posteriormente, ingresar en JPMorgan Chase como auditor interno en 2003. Su relación con Credit Suisse comienza en 2015. Hasta la fecha, ocupaba el cargo de jefe global de auditoría interna del grupo. El 1 de octubre pasará a ser director de Cumplimiento, en el que reemplazará a Thomas Grotzer, quien había asumido el cargo de manera interina desde abril, tal y como informa el banco en un comunicado.

La propia empresa ha indicado que: "Su liderazgo, experiencia y profundo conocimiento de los procesos y desafíos del banco en la tercera línea de defensa serán clave para liderar la función de 'compliance' a futuro", ha explicado Credit Suisse.