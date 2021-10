Cruz apunta a eventos de proyección exterior para reactivar la economía

Una mirada atrás para comprobar cómo se ha trabajado durante la pandemia; una fijación en el presente para ver la situación actual; y objetivos futuros para modelar la Huelva que vendrá. Estos son los mimbres que se pusieron ayer encima de la mesa en el Debate del Estado de la Ciudad. Una cita clave en la capital onubense donde el discurso del alcalde –cercano a la hora–, Gabriel Cruz, sirvió para descifrar la ciudad que quiere y la que está por venir; mientras que los discursos de la oposición sirvieron para, además de tender la mano en diferentes aspectos, leer la cartilla del listado de arreglos que a juicio de los grupos municipales se necesitan en Huelva.

La pandemia, como no pudo ser de otro manera, captó protagonismo rindiendo homenaje a los que no están, a los trabajadores que han luchado en primera línea, así como el recuerdo de todas las medidas que el Ayuntamiento de Huelva dio luz verde para ayudar a los más necesitados, que no fueron, y siguen siendo, pocos. “Amortiguar el impacto de esta pandemia ha sido una obsesión, mi primera preocupación y ocupación como alcalde”, reconoció Cruz. También aseguró que se está “multiplicando” la acción en la ciudad, mediante la “reactivación económica” con iniciativas y eventos “que nos están dando una proyección exterior”; y mediante “una transformación urbana” orientada a la Agenda 2030. Enumeró así Cruz las citas de la ciudad para este otoño en la que se pondrá a Huelva en el mapa como “destino idóneo de inversiones para la industria sostenible, las energías renovables, la logística u otros yacimientos de riqueza y empleo”. El Mundial de Bádminton o Binómico I Congreso Iberoamericano de Gastronomía son algunos ejemplos.

El alcalde aprovechó su discurso para mostrar su compromiso por el Decano: “Mientras sea alcalde quedará garantizada la pervivencia del Recreativo”. También lo hizo para volver a ondear la bandera industrial: “Queremos seguir creciendo desde la industria”. Así, señaló que ya se está trabajando en el II Foro Nacional de Industria Auxiliar, que será en 2023. En el ámbito cultural, Cruz, además de señalar que habrá más de 30 espectáculos en otoño, refrendó su compromiso con el Festival de Cine Iberoamericano ya que “Huelva merece un Festival que esté a la altura de su historia. Para ello hay que redoblar los esfuerzos”. También, en 2022, el Ayuntamiento quiere recuperar el Salón de Otoño de Pintura; se va a crear un festival de jazz; además de un “gran evento” de Arte Urbano de carácter internacional.

En definitiva, el alcalde destacó “el nuevo tiempo de esperanza e ilusión que se abre en Huelva, a la que hemos preparado para afrontar en los próximos meses un panorama repleto de oportunidades de crecimiento y prosperidad para los onubenses, con multitud de proyectos y acciones en marcha; tanto actuaciones de transformación urbana como orientadas a situar a Huelva como Capital del Deporte, Ciudad de la Cultura, potencia gastronómica y como punto de mira para inversiones empresariales vinculadas a la sostenibilidad ambiental y la innovación tecnológica”.

Próximos proyectos de transformación urbana

Además de las de la Casa Colón, el alcalde avanzó una batería de obras para los próximos meses, fundamentalmente en el marco de la Edusi pero también con fondos íntegramente municipales, entre las que se encuentran la rehabilitación del Mercado de San Sebastián, la peatonalización y remodelación de la Plaza de Los Dolores y la urbanización de un aparcamiento disuasorio colindante con este espacio de la barriada de Las Colonias; así como nuevas infraestructuras para el Parque Moret y espacios verdes equipados en Santa Marta, La Navidad, la urbanización Parque Moret, El Torrejón y la Plaza de las Oblatas en el entorno del Santuario. También se incluye en este paquete la reurbanización de las calles Palos, Fernando el Católico, San Salvador y Padre Marchena; y las peatonalizaciones de la calle Villamundaka y de un lateral de la Plaza Houston. Además, como adelantó Cruz, “estamos pendientes de recibir la resolución definitiva de la ayuda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana a cargo del programa 1,5% Cultural, de manera inminente, sacaremos a licitación, por un importe de 3,3 millones de euros, las obras consolidación estructural, constructiva y de elementos de urbanización circundantes del edificio del antiguo Mercado del Paseo de Santa Fe”.

Con la Edusi se seguirá impulsando la recuperación del Conquero en el marco del Master Plan y con la EDUSI III Rías de Huelva se harán obras en Pérez Cubillas, como la reurbanización y la instalación de equipamiento infantil en el Parque San Francisco de Asís; la urbanización del espacio público situado entre las calles ríos Ebro y Bidasoa; y la reurbanización de la Plaza Juan XXIII. Entre otras cuestiones, próximamente será la aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación del Ensanche Sur para dotar de seguridad jurídica al sector y poder atraer inversores, poner a disposición terrenos y conceder licencias urbanísticas en esta importante área de expansión de la ciudad, “clave para culminar la integración de Huelva con su ría”. En el apartado de rehabilitación del parque municipal de vivienda, las próximas actuaciones se llevarán a cabo en Pérez Cubillas, La Navidad, calle Jesús Hermida y Huerta Mena. Además, el Consistorio tiene en vías de licitación la ejecución de 11 viviendas sociales accesibles en Vista Alegre.

Oposición

El Debate del Estado de la Ciudad también es el día para que los grupos de la oposición muestren al alcalde y al equipo de gobierno su percepción de cómo se están desarrollando las cosas en la capital onubense y los retos futuros hacia dónde debe mirar Huelva. Así, la presidente del grupo municipal del PP, Pilar Marín, centró su intervención en la agenda del cambio, el empleo, la capitalidad verde, las inversiones, la lucha contra la pobreza y la exclusión, y la cultura. “Tenemos que cambiar. Este verano hemos comprobado cómo, lejos de poner la solución a los problemas, éstos se han acrecentado”, y enumeró Marín algunos como el incendio de un Conquero “sin limpiar”; también “aumentaban las quejas de vecinos por la suciedad y problemas de ratas; se talaban de manera indiscriminada árboles en la Isla Chica; se conocía que operarios del servicio de recogida de residuos realizaban vertidos ilegales en Marismas del Odiel; que se actuaba sin permiso en el cabezo de Mundaka...”, entre otras cuestiones. En este sentido Marín señaló que “lejos de aprobar estas asignaturas pendientes para septiembre, como vemos, su gobierno pasa de curso como con la Ley Celaá, suspendiendo en empleo, limpieza, gestión e inversión”.

Por su parte, Cs, a través de Guillermo García de Longoria, señaló que “no es un pleno de reproches sino de revisión y empuje. Los ciudadanos nos examinan esperando soluciones, no lamentos ni más problemas”. Señaló el portavoz que “nuestra obsesión debe ser convertir este tiempo en el tiempo de la esperanza y la oportunidad aunque Huelva parta de muy atrás y por tanto haya mucho por hacer”. “Nuestros retos son los barrios y los onubenses”. Adelante Huelva, a través de Mónica Rossi, puso sobre la mesa los datos de desempleo onubenses y la desigualdad existente entre géneros. Asimismo, entre otras cuestiones, “echamos de menos una política municipal de juventud”.

El portavoz de Mesa de la Ría, Rafael Gavilán, señaló que “Huelva no ha sabido explotar todas sus posibilidades” apuntó que la capital sigue en la misma situación de desempleo ahora que antes de la pandemia. Sobre el Recre le recriminó a Cruz que “quiere cambiar goles por votos”. Por su parte, Wenceslao Font, portavoz de Vox, señaló que desde su grupo municipal “no vamos a parar de trabajar”. Además pidió la unión de todos los grupos para dar un paso al frente de cara a conseguir las infraestructuras que necesita Huelva. El concejal no adscrito Néstor Santos, pidió atraer a gente para que viva en Huelva y que así se aumente la población;mientras que el concejal no adscrito Jesús Amador defendió los servicios públicos durante su intervención.