De maneras suaves y fondo contundente. Encarna todo lo contrario de la persona a la que toma el relevo. Tiene más que claras las necesidades de la provincia y, especialmente, de los empresarios porque es uno de ellos. Sabe lo que es pelear por llegar a fin de mes y lo que le hace falta para alcanzar el inicio del siguiente. Despachar su escasa semana con la manida expresión de “un soplo de aire freso”, es quedarse demasiado corto y menospreciar la figura de un empresario que tiene tan claros sus objetivos, que es más que complejo desarmarlos. Sabe escuchar y está dispuesto a que le escuche y, a la luz del tiempo que lleva y lo que ha hecho en él, no cabe la más mínima duda de que va a conseguirlo.

–Lleva poco más de una semana. Supongo que le habrá dado tiempo a poco.

–Apenas a aterrizar, a poner la llama de lo que quiero hacer y conocer el interior de lo que es una Cámara de Comercio por dentro, ver un poco el estado actual de la misma y de las acciones que queremos acometer y que no se estaban haciendo hasta ahora.

–¿Era lo que esperaba?

–Me ha sorprendido gratamente porque tenemos un equipo técnico con gente comprometida, preparada y con muchas ganas de trabajar y de hacer cosas nuevas.

–No ha cumplido ni la mitad de años que tenía su antecesor en el cargo. Creo que es un cambio generacional más que importante.

–Ha sido una persona que llevaba 24 años en el cargo y que, como todo el mundo ha tenido sus aciertos y sus errores. Tenemos que estar agradecidos por el trabajo que ha hecho, por ejemplo con la Junta de Andalucía en el respaldo a la Ley de Cámaras y tenemos que ser conscientes de que le ha tocado vivir momentos muy complicados para la Cámara de Comercio. Hay que tener en cuenta que en el año 2010, dejaron de tener el recurso cameral que era importantísimo para su supervivencia y él ha sabido navegar en él, cuando otras se han quedado en el camino.

–¿Qué es lo primero que hizo nada más entrar?

–Lo primero informarme acerca de los recursos que teníamos. Hice una ronda con todos los técnicos para la presentación del nuevo comité y creo que lo más importante era escucharles a todos ellos, porque además de su experiencia, son los que viven esa realidad día a día. También me interesé por el estado económico de la Cámara y que actuaciones tenemos que tomar de manera inmediata para garantizar su viabilidad. No podemos permitir que nos pase como en otros lugares donde han desaparecido, algo que dejaría a Huelva en Segunda División competitivamente. Hay que pelear por ella y todos los empresarios tienen mucho que decir.

–¿No da la impresión que se ha dejado el protagonismo a las asociaciones de empresarios?

–Son dos caminos distintos que confluimos en muchas ocasiones, especialmente en Huelva con la densidad de empresarios que tenemos. Hay que ser conscientes de dónde venimos y qué es lo que somos, para saber a dónde vamos. Huelva es la provincia con menos densidad de empresarios, muy por detrás de Jaén. Son dos conceptos distintos. Las cámaras son entidades de derecho público y nuestra obligación es dar servicio a todas las empresas; una organización empresarial da servicio a sus asociados, aunque después defienda el interés general. La nueva Ley de Cámaras nos da mucha fortaleza y nos abre muchas puertas, por ejemplo en la mediación concursal, arbitraje cuando hay algún conflicto entre empresas y evitar llegar a un litigio que se eternizan y son muy costosos; también en el tema de exportación, a la que voy a dedicar buena parte de mi tiempo en la Cámara.

–Todo ello a pesar de que Huelva es líder en exportaciones en Andalucía.

–Cuando se habla de líderes se habla de toneladas. La peculiaridad es que está focalizada en muy pocas empresas; estamos hablando de la refinería, Atlantic Copper y frutos rojos. Hay una buena parte del tejido empresarial como pueden ser las conservas, el calzado, los jamones, vinícola que pueden formar un entramado de empresas exportadoras de la que se pueden conseguir grandes resultados; que se hagan misiones, inversas y que no dependa de los vaivenes de la economía.

El Túnel de San Silvestre es la infraestructura más importante que tiene pendiente la provincia

–Hablaba antes de que la Cámara pasó una mala época. La que viene ahora tampoco es muy placentera, con el Brexit, aranceles, ralentización...

–En Andalucía por primera vez estamos viviendo un buen momento económico. El problema es la incertidumbre. Cuando falta la confianza en el mercado, el empresario no invierte.

–El dinero es muy miedoso.

–El empresario es igual que la economía familiar. Por ejemplo, si no sabes si la vivienda que te vas a comprar tiene sus riesgos, no te vas a hipotecar para comprarla. Eso es lo que nos tienen que garantizar los políticos.

–Es decir, que lo que reclaman es que se forme Gobierno ya.

–Es fundamental. Valga un dato; la inversión extranjera ha bajado un 40%. No podemos dar esa imagen en el extranjero. Es necesario que se pongan a trabajar.

–Una persona que llega a Huelva, puede pensar que aquí están buena parte de las empresas más importantes de España, pero sin embargo tenemos una enorme tasa de paro. ¿Cómo se lo explica?

–Nos falta tejido productivo especializado. Tenemos mucha producción primaria, pero tenemos que subir escalafones. Lo estamos intentando. La solución que planteamos es la preparación académica, los cursos, el reciclaje. El paro es una oportunidad de reciclaje; es la ley de la oferta y la demanda, es decir, el trabajo es un servicio y cuando una persona se queda sin él, significa que ya no hay demanda para lo que hacía, por lo que debe reciclarse y prepararse para una demanda especializada en cualquier sector productivo. Estamos muy cercano a las empresas y somos la herramienta para reciclar a esas personas. La formación es la clave. Navarra, por ejemplo, casi no tiene paro, tiene una formación bestial y eso es lo que tenemos que adaptar. También está la innovación que la tenemos que hacer desde la Cámara e implicar a las empresas para digitalizar sus actividades. Cada vez que voy a un evento, escucho hablar de desarrollo sostenible y que hay que apoyarlo, pero en Huelva, para tener desarrollo sostenible, antes está el desarrollo; vamos a preocuparnos por desarrollarnos, porque en Huelva no hemos llegado a la primera parte todavía. Hay que potenciar económicamente a la provincia.

–¿Hemos dejado la economía en manos de las grandes empresas?

–Sí y eso está muy bien, cuantas más vengan, mejor. La Cámara enfoca todos sus esfuerzos en las pequeñas empresas.

–Usted viene de una de ellas, con lo que puede compartir su experiencia.

–Se lo que es la batalla continua que empieza el día 1 y termina el día 30 y el día 1 vuelve a empezar otra vez.

–Una de las eternas asignaturas es la simplificación de trámites. No hay gobierno que no lo prometa.

–Es una frase muy fácil. Llevo poco tiempo, pero tengo encima de la mesa la creación de la ventanilla única; vamos a promover la cláusula de arbitraje como una más dentro de los contratos; potenciar la mediación concursal y darle gestión a todas las necesidades del empresario pequeño, a través de un puesto para el asesoramiento de pequeñas subvenciones que no tienen la capacidad administrativa para gestionarla. Eso es clave en una provincia con muchas micropymes que no tienen ese aspecto capacidad de gestión.

–Aquí la colaboración de las instituciones es clave. ¿Cómo le han recibido?

–Todavía tengo muchas visitas pendientes. Hemos empezado con la Diputación, cuya colaboración es clave y estratégica. La Cámara ha repartido en la provincia más de dos millones de euros en pequeñas empresas; sin su ayuda hubiera sido imposible.

–Vamos con la eterna reivindicación de las infraestructuras, que es clave para el desarrollo económico.

–Nos faltan muchas. Vivimos en una península dentro de otra. Nuestro acceso único es Sevilla; por un lado tenemos Doñana y por el otro la Sierra. Cualquier proveedor no puede crear una ruta específica en Huelva. También el turismo. Vivimos en una zona privilegiada, pero nos falta mucho.

Estoy convencido de que el aeropuerto será una realidad esta legislatura

–¿El tren sigue siendo la eterna reivindicación, la más importante que tiene Huelva?

–Hay muchas carencias y hay algunas de supervivencia. Huelva es un enfermo que está en la UCI; lo primero es estabilizarlo. Con los pies en el suelo, con honestidad, si tuviera que pedir infraestructuras, empezaría porque el paciente dejara de sangrar. Lo primero es el Túnel de San Silvestre que va a colapsar.

–Pero no sólo para el regadío, sino para el abastecimiento de toda la capital.

–Va a colapsar a la población. Estamos hablando de una inversión razonable de 60 millones de euros que no se puede parar. El caudal actual es el triple de aquel para el que estaba diseñado. Como se colapse tenemos un serio problema toda la capital. Y eso es una reivindicación primaria.

–¿Hay alguna más?

–La electricidad. Me quedé sorprendido cuando comprobé que éramos la primera potencia en Europa generadora de energía eólica, pero no teneos suficiente red eléctrica en la Sierra de Huelva. Conozco industrias en Valverde que no han podido ampliar sus instalaciones y no han podido hacerlo porque no tienen suficiente energía eléctrica. Eso es lo básico. Hay otras provincias que ni siquiera se lo plantean.

–¿Y el aeropuerto?

–Nos va a poner en el mapa. He escuchado muchos detractores, pero les diría por ejemplo, que cuando el turista llega a Faro, cuando dejan una nota en Internet, se queja de que tarda más en llegar desde Faro a Punta Umbría, que desde Faro a Londres. El acceso a las playas no es continuado. Además, nos facilitaría mucho la exportación de frutos rojos, que necesita que se haga en un corto espacio de tiempo. Por supuesto que quiero que se haga un tren de alta velocidad, o el desdoble de la N-435, pero soy consciente de la realidad. En el momento que tengamos el aeropuerto, junto con el Puerto de Huelva, se puede convertir en las locomotoras económica de la provincia.

–¿Cree que lo conseguirá durante esta legislatura? Aunque para eso hace falta que se forme un gobierno ya.

–Estoy absolutamente convencido de que el aeropuerto será una realidad. No puedo hablar de tiempo porque no se cuándo va a haber gobierno, porque no se sabe si vamos a ir a unas nuevas elecciones.

–Su mandato es de cuatro años. ¿Llegará a verlo en ese tiempo?

–Antes de que termine la legislatura el proyecto estará en marcha. Estoy convencido.

–Su elección se produjo para un periodo de cuatro años. No sé si le ha dado tiempo todavía a plantearse si le gustaría renovarlo.

–La nueva Ley de Cámaras estipula que sólo se puede optar a dos legislaturas. Llevo una semana y parece que llevo un año. Ha sido todo muy intenso y muy rápido. Mi intención es trabajar por la provincia, hacerlo lo mejor posible.Estoy muy motivado, o mejor dicho el equipo me tiene muy motivado, todos los empresarios y, como he insistido, los técnicos que tienen muchas ganas de trabajar y que necesitan de personas que sean muy proactivas. Hay muchas puertas que podemos abrir y vamos a abrirlas todas.

–¿Los cambios son muy buenos?

–Te obliga a hacer las cosas de una manera distinta y te mantienen despierto.

–Va a tener que pelear para lograr todo lo que quiere conseguir.

–Sólo quiero dejar claro que la base y el fundamento básico de la Cámara de Comercio, es potenciar la economía de la provincia, donde se potencie, vamos a estar al lado y le brindaremos todo nuestro apoyo. El que no esté en esa labor de apoyar a la provincia, nos va a tener enfrente y sin pelos en la lengua.

–¿Sea quien sea? ¿Del partido que sea?

–Sea quien sea. El que apoye la economía de Huelva, contará con nosotros. Lo llevamos tatuado. Y eso se hace con el apoyo al tejido empresarial; buscamos que se suban a ese carro, ni no, estaremos frente a quien no lo haga, sin ninguna duda.