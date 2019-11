Daniel Toscano llega a la Cámara de Huelva con el objetivo de su renovación

“Me retiro para salvaguardar la unidad de todos los empresarios”

El presidente de la Asociación de Bares, Restaurantes y Cafeterías de la provincia de Huelva, Rafael Acevedo, anunció poco antes del inicio del pleno de la Cámara de Comercio su retirada del proceso electoral. Acevedo reconoció a Huelva Información que “mi decisión se ha basado en el convencimiento de que hoy debemos salvaguardar la unidad de todos los empresarios de la provincia de Huelva; eso era lo más importante que debe salir de este pleno”.Para Acevedo “en este proceso no hay perdedores, ya que he tomado la decisión de cederle el puesto en favor de esa unión que he defendido desde el primer minuto”.El presidente de Bareca mostró su satisfacción por haber cerrado un proceso “en el que no se ha dejado ningún herido en el camino”.