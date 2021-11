‘Cuento de Navidad’, con Mariano Peña y Antonia San Juan, consigue el lleno en sus sesiones en el Gran Teatro de Huelva

El clásico navideño más prestigioso del mundo de la literatura,Cuento de Navidad, recala este sábado en la capital onubense con dos sesiones que ya han conseguido el lleno absoluto y que podrán verse a las 18:00 y a las 20:00 en el escenario del Gran Teatro de Huelva. Para la interpretación de esta popular obra de Charles Dickens se contará en Huelva como actores protagonistas con Mariano Peña y Antonia San Juan, quienes, junto a Mingo Ruano, darán vida a unos mágicos personajes que invitan a la reflexión tanto de niños como de mayores.

Así, esta versión de Acelera Producciones comienza poniéndose en el lugar del llamado Señor Scrooge, un ser ávaro y desagradable que, debido a distintas experiencias personales del pasado, odia la Navidad y se esconde tras la coraza de la soledad. La historia incluye además a cuatro divertidísimos fantasmas que se aparecen en plena Nochebuena para hacerle viajar en el tiempo y demostrarle que ha malinterpretado todas aquellas situaciones que le han convertido en la persona arisca y solitaria que es y que nada es como él recordaba.

De esta forma, al finalizar este mágico y entrañable viaje, el Señor Scooge podrá descubrir que todavía está a tiempo de cambiar, de recuperar el tiempo perdido, a su familia, y a sus amigos, así como de ayudar a los más necesitados. Por ello, se trata de una obra que constituye todo un canto a la esperanza y a que el público pueda adentrarse en la esencia y la emoción más genuina de la Navidad.

Por otra parte, este jueves, a las 20:00, el Gran Teatro de Huelva acogerá Las dos Américas, un concierto de la Banda Sinfónica Municipal de Huelva para el que se contará como director invitado con Alfonso Martín Muñoz, director de la Banda Municipal de Don Benito (Badajoz).

Se trata de una actuación a beneficio de la Iglesia Cristiana Evangélica de Huelva Renacer en Jesucristo en la que la Banda Sinfónica se adentrará en distintas corrientes musicales del continente americano, con una primera parte en la que se explorarán los sones de bandas de EEUU, desde el marching hasta la música académica, y una segunda parte donde Sudamérica y sus ritmos serán los protagonista del concierto. Un viaje musical durante el que también se podrá disfrutar de la presencia de un saxofón solista, Francisco Sánchez Fernández, profesor de saxofón del conservatorio profesional de Pozoblanco.

La programación de esta semana tendrá también como plato fuerte la actuación este viernes a las 21:00 de Morgan, banda de rock que después de casi dos años vuelve a los escenarios con su gira The River Tour, con la que está presentando al público su tercer trabajo de estudio, The river and the stone.

Tras recibir el Premio Ruido al mejor disco español con su anterior trabajo, con este nuevo álbum el grupo madrileño quiere sorprender a sus numerosos seguidores con diez canciones en las que los cuatro integrantes de Morgan empezaron a trabajar tras el confinamiento de 2020. The River and the stone es por ello el resultado de muchas conversaciones, muchas horas de creación conjunta y, sobre todo, de disfrutar haciendo buena música con amigos.

Con el fin de dar cumplimiento a las normas establecidas por la Junta de Andalucía para la celebración de los distintos espectáculos, el Gran Teatro continuará adoptando también esta semana todas las medidas de prevención frente a la Covid, siendo obligatorio llevar puesta la mascarilla en todo momento y mantener la distancia de seguridad en las entradas y salidas al recinto.

Desde el Ayuntamiento de Huelva se ruega a los asistentes máxima puntualidad para la asistencia a las distintas citas culturales propuestas para esta semana, así como para los próximos eventos previstos en la ciudad, ya que no se podrá acceder al Gran Teatro una vez hayan dado comienzo los espectáculos.

Las localidades para asistir a estos espectáculos se encuentran a la venta tanto a través de Internet, mediante la web www.huelvatickets.com, como en la taquilla del Gran Teatro, abierta al público en horario de martes a viernes, de 10:30 a 13:00 y de 19:00 a 21:00, así como también desde dos horas antes del inicio de la actuación.