Cs preguntará por el retraso en la rehabilitación de las laderas del Conquero en el próximo pleno

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, ha anunciado que su formación preguntará en el próximo pleno acerca del retraso de un año del proyecto de rehabilitación de las laderas del Conquero. En este sentido, según remarcan desde Cs, el alcalde, Gabriel Cruz, aseguró en febrero de 2019 que la culminación de la redacción del proyecto era inminente, “y un año después no hay nada, y nos preocupa porque es un proyecto de 370.000 euros que se puede perder ya que la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi) tiene de plazo hasta 2021 y ni siquiera tenemos el proyecto”.

García de Longoria, que ha estado acompañado de la viceportavoz municipal en el Ayuntamiento de Huelva, Noelia Álvarez, ha recordado que en 2018 se realizó un concurso de ideas de la mano del Colegio Oficial de Arquitectos de Huelva al que se presentaron cinco proyectos y, a principios del pasado año, ya se eligió un proyecto ganador por unanimidad que recogía, entre otros aspectos, la realización de un Centro de Interpretación en la Fuente Vieja, el adecentamiento de las laderas del Conquero e incluso un elevador que conectara la parte alta de la ciudad con las traseras de Las Colonias y la Plaza de Toros. “Fue entonces cuando el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, anunció que estaban ultimando la rehabilitación de la parte superior del Conquero y, desgraciadamente, un año más tarde, vemos que no es así y le vamos a pedir explicaciones en el próximo pleno”.

El portavoz de Ciudadanos ha señalado que el caso de las laderas del Conquero es uno de los más significativos “porque está en el corazón de todos los onubenses que llevan cinco años escuchando promesas, pero lamentablemente no es el único que demuestra la incapacidad de gestión de este equipo de Gobierno, que tiene paralizadas otras obras como la de la Plaza de los Templetes en la barriada de La Orden, o incluso no han empezado, en una muestra más del inmovilismo que vive la ciudad en cuanto al impulso de nuevos proyectos”.

García de Longoria ha manifestado que “ya no le pedimos ni siquiera al alcalde que anuncie nuevos proyectos sino que, por lo menos, cumpla los antiguos, cumpla con los plazos que él mismo se da y deje de engañar a los onubenses, porque la rehabilitación de las laderas del Conquero fue una de sus grandes promesas y ahora es uno de sus grandes incumplimientos, porque ya no es que no tengamos la Huelva del futuro con un Conquero rehabilitado, es que nos hemos quedado con la Huelva del pasado porque ni siquiera se limpia y todos los veranos se produce un incendio por la suciedad que acumula, y además está padeciendo un continuo deterioro de sus infraestructuras como es el propio mirador donde no se actúa desde hace años”.