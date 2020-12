Cs pide a Cruz “liderazgo y gestión” para salir de la crisis económica

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva, Guillermo García de Longoria, realizó ayer el balance de un año en el que “ha cambiado por completo el panorama político y social de ciudad” como consecuencia de la Covid-19 y en el que “se ha echado en falta una mejor gestión del Ayuntamiento y un alcalde más cercano a los onubenses que lo han sentido lejos, con ayudas que no terminan de llegar para los autónomos, hosteleros, comerciantes y mutualistas”.

García de Longoria criticó la “falta de liderazgo de Gabriel Cruz que ha tenido sonoros fracasos en su gestión”, no consiguiendo que las grandes marcas como Inditex se quedaran en el centro de Huelva, esperando meses a que el ministro de Fomento de su propio partido le diera una reunión para no conseguir traer nada para Huelva, no pudiendo evitar el descenso administrativo del IES La Orden de Badminton a pesar de que Huelva organice el Mundial en 2021 o tampoco consiguiendo implicar al Gobierno central para que el CEUS llegara a Huelva.

Frente a esta posición del equipo de Gobierno, García de Longoria señaló que el Grupo Municipal ha realizado una “oposición útil, ofreciendo cinco pactos por Huelva a Gabriel Cruz que los ha rechazado todos demostrando que “hay un alcalde antes y después de la mayoría absoluta con el que no ha sido posible conseguir un incremento de las ayudas al tejido asociativo de la ciudad, mejoras en los barrios de Pescadería, Nuevo Parque, la Hispanidad, La Orden o El Molino o un Protocolo Antiokupa para la ciudad”.