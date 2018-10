Cruz hace una apuesta "sin complejos" por la industria y pide zanjar el debate

"Huelva es una ciudad industrial y tiene seguir siéndolo", aseguró ayer con contundencia el alcalde de la capital. Gabriel Cruz dejó clara y meridiana su apuesta -sin complejos- por una industria limpia, diversificada, transformadora y generadora de empleo estable y de calidad para los onubenses y, por eso, centró buena parte de su discurso en los retos que ahora afronta este sector.

Lo hizo durante su intervención en una nueva entrega del ciclo Desayunos Informativos, organizado por Huelva Información en la Casa Colón, donde el regidor recordó que la industria química y energética en Huelva es básica, si bien el objetivo ahora es avanzar hacia la transformación de ese producto básico o intermedio, crecer en la cadena de valor y atraer empresas que desarrollen un producto final.

El regidor insta a las empresas a pasar de la industria química básica a la transformadora

"Tenemos que fortalecer el tejido industrial básico, pero tenemos que apostar por la industria transformadora, las industrias de producto, las industrias auxiliares y la logística que la acompaña. Porque los países más industrializados no sólo son los más ricos, sino también los más felices, los de mayor esperanza de vida y mayores cuotas de calidad social", argumentó.

Bajo su punto de vista, la industria no es incompatible con el medio ambiente, con la seguridad de la ciudad, ni otras actividades productivas. Y como ejemplo, se refirió a otros países altamente industrializados y que tienen un desarrollo turístico de primer nivel. Ante ello, instó a que de una vez se cierre el debate en relación a la industria, algo que "no se plantean en Tarragona, en las zonas industriales de Alemania, de Francia o el norte de Italia". También lo dijo con otras palabras: "No puede ser que Huelva sea el único sitio donde la industria es un problema".

Pero su apuesta por la industria, según incidió, está presidida por la más absoluta rigurosidad y severidad en el cumplimiento de los controles medioambientales. Es más, aseguró que no sólo hay que quedarse en ese cumplimiento, sino aspirar siempre a ser más respetuosos con el medio ambiente y con la salud, de lo que las normas exigen.

En este punto, destacó que la industria debe apostar por la sostenibilidad y que se deben "redoblar esfuerzos" para hacerla compatible con un medio ambiente impecable y con la "exultante naturaleza" del territorio. En otras palabras, indicó que el sector industrial tiene que "protagonizar la transición energética" y apostar por las energías limpias en un momento en el que en torno al 75% de la energía procede de combustibles fósiles.

El camino, por lo tanto, es el de las energías renovables, como son los parques fotovoltaicos, "aprovechando la luz que tenemos", y que debe ser fuente de riqueza y empleo. Esta rama de actividad cada vez toma más visos de realidad porque, según precisó, llegan proyectos y propuestas concretas: "Huelva atrae el interés de inversores para convertirse en un referente de la energía verde". Y Huelva tiene, según recordó, las "condiciones idóneas" para ocupar u papel importante en la producción de energía fotovoltaica.

Para lograr un progreso más justo y más duradero, Cruz indicó que es necesario impulsar esa transición ecológica y energética de la economía. Porque, bajo su punto de vista, la economía circular es el paradigma al que tenemos que tender, toda vez que es un modelo de crecimiento sostenible e inteligente, que genera empleo estable y también cohesión social.

Esta orientación de la industria, tal y como recordó, ya se recoge en el plan estratégico Huelva 2025, impulsado desde el Ayuntamiento con una amplia participación social. Así, el documento apunta que la industria y la Universidad deben contribuir conjuntamente a desarrollar programas de I+D+i que permitan la creación de puestos de trabajo y una mayor integración con la ciudadanía.

También indica el documento que otra oportunidad que hay por delante es desarrollar verticalmente la industria agroalimentaria, creando un mercado de origen en la capital. O, por ejemplo, se señala la creación de empresas vinculadas a la investigación sobre la reutilización de los desechos que produce el sector industrial (empleo verde).

Por todo ello, manifestó que -más allá de que el sector industrial presenta "las mejores condiciones de trabajo", cuenta con "salarios competitivos", ofrece un alto grado de productividad, protagoniza las exportaciones y el PIB y "tira de las auxiliares" al tiempo que incide en el resto de sectores de la economía de Huelva- hay otro elemento determinante. Y es que la industria es el mayor consumidor y el mayor generador de I+D+i.

"Es en la industria donde se apuesta por la innovación, por el desarrollo y la sostenibilidad. Y es también quien demanda soluciones innovadoras a los procesos que se plantean. Cuando hablamos del sector químico y energético, en esta apuesta por la industria limpia por la que pasa necesariamente el futuro de Huelva, es importante que no nos quedemos en la base de la cadena de valor, sino que evolucionemos de una industria química básica hacia una fina que asiente en nuestro territorio todo el proceso hasta su destino final", resumió. Ese trabajo, tal y como apuntó, corresponde a las empresas que, según dijo, siempre contarán con el apoyo del Ayuntamiento.