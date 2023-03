El musical Cruz de Navajas llega a Huelva para hacer disfrutar a los amantes de Mecano

Los mayores éxitos de la banda que emocionó e hizo cantar a generaciones de españoles en un formato que trasciende el homenaje para convertirse en un espectáculo de gran formato rompedor y que hará vibrar a toda Huelva. El musical Cruz de Navajas. El último Mecano’ se ha presentado hoy en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Huelva en la que han estado presentes el teniente alcalde de Cultura, Daniel Mantero, el productor e ideólogo del espectáculo, Gonzalo Pérez Pastor, y dos de las actrices del elenco, Lieta Molinet y Laura Alcoba, que con sus voces han dado a los presentes una pincelada de lo que el público onubense podrá disfrutar cuando el espectáculo recale en la capital.

"Sin duda esta propuesta ha causado mucha expectación en nuestra programación. Con este tipo de espectáculos hacemos una apuesta por generar un atractivo no solo para los ciudadanos de Huelva, si no también un potencial turístico para personas de los alrededores que se acercarán sin duda a la ciudad en busca de estos musicales de alto nivel. Estamos apostando por ir a lo mejor y en este caso puedo asegurar que este espectáculo es para todos los públicos, pero que especialmente tocará la fibra sensible de todos aquellos que vivimos en su día el auge de una formación musical como fue Mecano" declaraba el teniente alcalde de Cultura.

Del 13 al 16 de abril tendrán lugar en Huelva, en el palacio de congresos de la Casa Colón, las únicas seis funciones que se representarán del musical. El espectáculo, visto por más de 200.000 personas, y que ya ha pasado por las ciudades de Zaragoza, Cuenca y Barcelona, continúa su gira por todo el territorio español con un recorrido por más de 20 ciudades previstas en este 2023.

Como explicaba su productor, Gonzalo Perez Pastor, "es el mayor reconocimiento al grupo español más grande de nuestro patrimonio. Cruz de Navajas es un espectáculo musical de gran formato, que supone, además, la creación de un nuevo género dentro del espectáculo musical. Un sorprendente y rompedor formato audiovisual, donde se escuchan y recrean los grandes temas de Mecano, interpretados cada uno de ellos con originales y asombrosas puestas en escena, gracias a una avanzada tecnología, y al talento y la sensibilidad más exquisita".

La producción cuenta con más de 30 canciones, 25 artistas sobre el escenario: 7 voces grandiosas, una extraordinaria banda de músicos en directo, un espectacular cuerpo de baile, y todo ello enmarcado en una impactante y magnífica escenografía de pantallas led con vídeos proyectados, que transforman a cada momento todos y cada uno de los números, para convertirlos en asombrosas piezas musicales.

Las entradas ya están a la venta y se pueden conseguir a través de entradas.huelva.es