Crecen en un 12% los donantes onubenses en los cinco primeros meses de 2022

Los continuos llamamientos del Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva surten efecto, pero no hay que bajar la guardia. Los mismos tienen el objetivo de que la provincia cubra por sí misma las 80 extracciones de sangre diarias que requiere para poder atender las demandas de todos los hospitales onubenses, un número al que se acerca gracias a que las donaciones en la provincia de Huelva se han incrementado en un 7,4% en los primeros cinco meses de 2022 y a que los donantes han aumentado un 12%.

La meta del Centro de Transfusión es que los citados avisos dejen de ser constantes y pasen a ser más espaciados en el tiempo, pues, tal y como subraya la coordinadora de Donación del Centro de Transfusión de Huelva, Sonsoles Gómez, la donación "tiene que ser un hábito, sobre todo, para los jóvenes" y no tanto un gesto que se realiza de forma esporádica. Este acto de "solidaridad y empatía" se antoja "imprescindible" para todas las actividades asistenciales que requieren de transfusiones de sangre. Por ello, Gómez recuerda que "una simple donación, un proceso que no dura más de 20 minutos, puede ayudar a hasta tres personas".

El Centro de Transfusión de Huelva destaca "el acto de generosidad que llevan a cabo los donantes de forma anónima" y, por ello, en el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora hoy, organiza varias acciones de agradecimiento y reconocimiento.

Bajo el lema Es un acto de solidaridad, únase al esfuerzo y salve vidas, el Día Mundial del Donante de Sangre es el escenario ideal para un homenaje a "los grandes donantes y colaboradores del centro", un acto que tendrá lugar este martes a las 19:00 en la Casa Colón. Asimismo, los edificios públicos más emblemáticos de la ciudad se iluminarán de rojo en señal de agradecimiento, al tiempo que una detallada y amplia cartelería recorrerá la capital para desgranar todo lo que supone la donación de sangre.

En este punto, conviene recordar que los hombres de entre 18 y 65 años pueden donar cuatro veces al año con dos meses de distancia entre una donación y otra, mientras que las mujeres de esta misma franja de edad pueden hacerlo tres veces en el año y con una separación también de dos meses. Los donantes específicos de plasma pueden acudir cada 15 días.

En estos momentos se necesita sangre de todos los grupos, fundamentalmente de A negativo. También hay que aclarar que las necesidades diarias de donaciones varían según la provincia y se estiman en función de la demanda que se prevé para un periodo de entre cinco y siete días. Toda la red funciona como un único centro, ya que la coordinación existente y los niveles de suficiencia alcanzados permiten que los componentes sanguíneos estén allí donde las necesidades los requieran.

Los requisitos para poder donar sangre son: tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer enfermedades crónicas ni tener una infección aguda, no tener anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades como, por ejemplo, la hepatitis, la sífilis o el sida. Es obligatorio acudir con el DNI o documento que les acredite y es conveniente no acudir en ayunas.

La donación de sangre es un proceso seguro, atendido por personal sanitario especializado. Antes de la extracción se realiza una entrevista y un reconocimiento médico al donante.

La información sobre el horario y lugar de las colectas que las unidades móviles del centro realizan por toda la geografía provincial está disponible en la página web del Servicio Andaluz de Salud (SAS), -www.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud-, accediendo al apartado específico denominado 'Donar sangre' en el bloque para Ciudadanía, y a través de las aplicaciones para móviles Dona Sangre Andalucía y la nueva APP Salud Andalucía, donde se centralizan todas las aplicaciones móviles institucionales relacionadas con Salud. Ambas se pueden descargar en las plataformas Google Play Store y App Store. También se puede disponer de más información en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram del centro (@DonantesHuelva).

¿Dónde puedes donar sangre este mes?