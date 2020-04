Coronavirus Huelva: El respirador diseñado por la UHU tendrá utilidades más allá del Covid-19

La Universidad de Huelva continúa trabajando en el prototipo del respirador Resuhurge a la espera de recibir el visto bueno de la Junta de Andalucía para lograr su homologación por parte de la Agencia Española del Medicamento, paso imprescindible para su uso humano y desarrollo comercial. El objetivo de sus creadores es que pueda estar en los hospitales “cuanto antes”, por lo que confían que sea una realidad en un plazo máximo de dos meses. Un respirador diseñado especialmente -pero no sólo- para ser utilizado en unidades de respiración asistida, tanto en Neumología como en UCIs, que es el resultado de un trabajo colaborativo multidisciplinar impulsado y coordinado por José Sánchez Segovia, investigador Colaborador Honorario del Departamento de Ciencias Integradas de la Universidad de Huelva, y desarrollado por miembros del grupo de Investigación ‘Control y Robótica (TEP 192)’, dirigido por el catedrático José Manuel Andújar, y del grupo de ‘Estructura de la Materia (FQM 318)’, dirigido por el catedrático Ismael Martel.

Su utilización en el tratamiento de los pacientes con Covid-19 permite garantizar a estos enfermos sus necesidades respiratorias de forma controlada y automática. Por tanto, el equipo médico correspondiente podría atender a gran parte de los enfermos afectados por el virus que necesiten este tipo de recurso respiratorio, lo que ayudaría a mermar el número de pacientes que precisen su ingreso en la UCI, pues podría usarse para ventilar a personas incluso en planta o en sus casas, monitorizadas de forma continua a través de la propia red wifi que genera el respirador, la cual puede estar conectada a internet o no, evitando su deterioro respiratorio y aumentando con ello el porcentaje de supervivencia a la enfermedad.

Sobre su puesta en marcha, el investigador José Sánchez Segovia, director de la línea de investigación en Medicina Nuclear de la UHU, explica que “ya hemos desarrollado el prototipo, que funciona correctamente. Y estamos esperando el visto bueno de la Junta de Andalucía, para lo cual lo hemos enviado a la Agencia Andaluza del Conocimiento. Necesitamos que nos faciliten un simulador pulmonar homologado y que la Fundación Iavante nos permita ir a su Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC), situado en Granada, para hacer una prueba animal, -normalmente se realiza en un cerdo por su similitud con los humanos-, requisito necesario para acudir a la Agencia Española del Medicamento y de Productos Sanitarios y obtener así su validación. Posteriormente, habría que hacer un ensayo clínico con varios pacientes para comprobar que, efectivamente, el respirador cumple con las necesidades que tienen los pacientes con Covid-19 o neumonía bilateral”.

Un apoyo de la Junta de Andalucía que José Manuel Andújar considera fundamental, puesto que “el respirador es completamente funcional, al haberse probado con un pulmón artificial, que nos han cedido desde la Unidad de Electromedicina del Hospital Juan Ramón Jiménez, comprobándose que cumple con todos los parámetros programados. Y, una vez que tengamos los informes que demanda la Agencia Española del Medicamento, nosotros podemos habilitarlo de forma inmediata para que pueda usarse en los hospitales. Así que los plazos no dependen de nosotros. Si fuera así, esto iría muy rápido. Nosotros estamos dispuestos. De hecho, llevamos tres semanas trabajando día y noche para desarrollar el equipo. Por tanto, esperamos que sea una realidad lo antes posible”.

Siendo así, los investigadores de la UHU no pueden dar un plazo concreto de cuándo estará disponible el respirador, puesto que el siguiente paso depende del sistema administrativo. En cualquier caso, Sánchez Segovia cree que “en un mes podríamos estar haciendo un ensayo clínico, aunque es difícil de prever en estos momentos, porque no sólo es nuestro grupo, sino que también hay otros muchos grupos que están validando otros sistemas, no sólo respiradores, sino tratamientos. Hay multitud de ensayos clínicos que están desarrollándose ahora mismo en España, con lo cual no podemos dar una fecha exacta. A mí me gustaría que fuera en dos meses como máximo, pero no podemos asegurarlo”.

El equipo desarrollado cuenta, incluso, con el apoyo del personal sanitario, puesto que, como afirma este especialista en Medicina Nuclear, “me he asesorado con ellos. Hemos trabajado juntos en ventilación mecánica, aprendiendo unos de otros, yo aportando la parte física y ellos, la clínica. Y la aceptación alcanzada por parte de los profesionales de la sanidad ha sido maravillosa. Es decir, desde el punto de vista clínico, es un proyecto muy importante”.

Y es que José Sánchez, físico médico jubilado del Hospital Juan Ramón Jiménez, experto en electromedicina y respiración asistida, recuerda que “he trabajado en ventilación mecánica durante muchos años. Y, junto a mis compañeros de la Unidad de Cuidados Intensivos, me propuse hacer un respirador en el menor tiempo posible. A partir aquí, con los conocimientos que yo tenía de ventilación mecánica y el Grupo de ‘Control y Robótica’ hemos desarrollado este respirador en tres semanas para ayudar lo máximo posible a los enfermos que van a necesitar de este tipo de soporte ventilatorio”.

Es más, como aclara José Manuel Andújar, “este equipo no es sólo para el coronavirus, sino que es un respirador que se puede utilizar en diversas enfermedades graves, como puede ser neumonía, insuficiencia respiratoria aguda, agudizaciones de asma, etcétera. Por tanto, su utilidad no finaliza cuando se acabe el Covid-19, sino que va a ser un respirador que hará falta siempre en los hospitales, en los hospitales de campaña o en los vehículos medicalizados. Es muy sencillo de usar, muy versátil y puede ser portátil, por lo que tiene prestaciones en cualquier situación”.