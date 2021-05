Coronavirus Huelva: La presión hospitalaria baja un 23% en la última semana

Los hospitales de la provincia de Huelva toman aire gracias al progresivo descenso de la presión hospitalaria, que actualmente se sitúa en 55 ingresados, de los que 14 permanecen en cuidados intensivos. Esta cifra es un 23% inferior a la que tenía el territorio onubense hace una semana, momento en el que los hospitalizados se elevaban a 72. Sin embargo, las UCI sí que han experimentado un ascenso, dado que hay tres pacientes críticos más que el pasado lunes.

El descenso de la presión hospitalaria viene dado por la ligera caída de los contagios, que siguen inmersos en una ligera tendencia decreciente. Tanto es así, que en la última semana la provincia de Huelva ha contabilizado 472 positivos, un 23% menos que en la semana inmediatamente anterior –período comprendido entre el 25 de abril y el 1 de mayo–. No obstante, cabe recordar que hasta hoy la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía no emitirá los datos relativos a los contagios de ayer, dado que los domingos no ofrecen dicha información.

En este punto, cabe resaltar que los datos de los últimos siete días apuntan a una cierta estabilización, pues los casos diarios apenas han experimentado variaciones, oscilando entre los 70 y los 80 positivos, con las excepciones de los días 6 y 4 de mayo, en los que se detectaron 120 y 44 respectivamente. En este sentido, es preciso apuntar que si bien es cierto que, habitualmente, los martes los positivos diagnosticados descienden notablemente, los jueves tienden a subir, según los partes difundidos por Salud y Familias.

Pese a que la provincia asiste a un menor ritmo de propagación de la Covid-19, los ayuntamientos hacen un llamamiento a la "precaución", dado que el estado de alarma desapareció hace 24 horas y, por ende, las restricciones son más flexibles que hace una semana. De este modo, recuerdan que la relajación de las medidas lleva aparejada un repunte de los contagios, aunque la mayor velocidad de la campaña de vacunación impedirá que los contagios se disparen hasta niveles de anteriores olas, véase la segunda o la tercera.

A este respecto, hay que recordar que hasta 17 localidades onubenses están en riesgo extremo. Las mismas son, según datos del viernes, pues la Junta de Andalucía no actualiza la incidencia durante los fines de semana, Fuenteheridos (282,1 casos por cada 100.000 habitantes), San Juan del Puerto (297,5), Moguer (356,7), Bonares (429,0), Rociana del Condado (491,2), Cañaveral de León (505,1), Beas (552,9), Bollullos Par del Condado (556,1), Galaroza (651,2), Almonte (701,8), Santa Ana la Real (842,1), Cumbres Mayores (972,0), Cortelazor (1.003,3), Lucena del Puerto (1.287,9), Cumbres de San Bartolomé (1.595,7), Santa Olalla del Cala (494,6) y Chucena (539,8).

En el plano positivo, es reseñable el hecho de que en la provincia hay 35 municipios que no han registrado nuevos positivos en las dos últimas semanas. Los mismos son Alájar, Berrocal, Calañas, El Campillo, Campofrío, Castaño del Robledo, Corteconcepción, Cumbres de Enmedio, La Granada de Río-Tinto, Higuera de la Sierra, Hinojales, Jabugo, Linares de la Sierra, Los Marines, La Nava, Puerta Moral, Valdelarco, Zalamea la Real, La Zarza-Perrunal, Paterna del Campo, San Bartolomé de la Torre, Villalba del Alcor, El Almendro, Cabezas Rubias, El Granado, Paymogo, Puebla de Guzmán, Sanlúcar de Guadiana, Santa Bárbara de Casa, Villanueva de las Cruces, Villanueva de los Castillejos, Arroyomolinos de León, Cala y Zufre.

De otro lado, la última semana concluyó con más de un millar de curados, concretamente 1.106. La gran cifra de personas que vencieron a la enfermedad derivó en una considerable reducción de los casos activos de coronavirus, que en estos momentos se elevan a 3.510.

Sobre los fallecidos, Salud y Familias informó de dos defunciones en la última semana, el martes y el viernes. Son, además, las únicas registradas en el mes actual.