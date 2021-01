Coronavirus Huelva: Un nuevo municipio supera la tasa de los 500 casos por cada 100.000 habitantes

La siguiente clasificación muestra la incidencia por coronavirus diaria que registra cada municipio de la provincia de Huelva, el factor clave para la entrada en vigor de nuevas restricciones. Tras la actualización de hoy de la incidencia realizada por Salud, en estos momentos hay 16 localidades por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y 22 con entre 500 y 1.000 casos . Con respecto a las jornadas previas, hay municipios que abandonan el grupo de tasa superior a los 1.000 casos si bien las medidas aplicadas tienen una vigencia de 14 días, por lo que deberán mantener sus restricciones hasta completar un ciclo de dos semanas por debajo de la tasa fijada.

Sobre tales medidas, es preciso recordar que la Junta de Andalucía actualizará cada lunes y jueves la incidencia en los municipios, es decir, la tasa acumulada a 14 días por las que entran en vigor las medidas anunciadas el viernes 15 de enero para aquellos que superen los 500 y 1.000 casos por cada 100.000 habitantes y estarán vigentes durante 14 días. De esta manera, para los datos actualizados el lunes correspondiente, las medidas entrarán en vigor a las 00:00 del miércoles, y en el caso de los actualizados el jueves lo harán el sábado a las 00:00. De este modo, los datos actualizados hoy entrarán en vigor el sábado 30.

Municipios con tasa de incidencia superior a 1.000 casos por cada 100.000 habitantes

En la siguiente clasificación se exponen los municipios que están confinados actualmente, incluidos aquellos que a pesar de haber logrado reducir la tasa siguen todavía con las medidas en vigor. En todos ellos está prohibida la apertura de la actividad no esencial:

Villalba del Alcor: 5.032,9.Encinasola: 3754,7.Isla Cristina: 3.621,1.Villanueva de las Cruces: 2412.Berrocal: 4.487.Paymogo: 2.933.Calañas: 2.723,03.El Cerro de Andévalo: 1.945,85.San Bartolomé de la Torre: 2.034Ayamonte: 1.933Lepe: 1.505La Palma del Condado: 1.431,09Beas: 1.198.Villanueva de los Castillejos: 1.382Punta Umbría: 1.358Aracena: 1.122.Villarrasa: 827. Villarrasa, pese a tener una tasa menor a 1.000 debe cerrar la actividad no esencial al registrar ayer -día en el que se actualizan los datos- más de 1.000 positivos por cada 100.000 habitantes.Aljaraque (a partir de mañana): 931,3. Aljaraque, pese a tener una tasa menor a 1.000 debe cerrar la actividad no esencial al registrar ayer -día en el que se actualizan los datos- más de 1.000 positivos por cada 100.000 habitantes.Cartaya (a partir de mañana): 971. Cartaya, pese a tener una tasa menor a 1.000 debe cerrar la actividad no esencial al registrar ayer -día en el que se actualizan los datos- más de 1.000 positivos por cada 100.000 habitantes.Castaño del Robledo: 448,4. Si mantiene esta tasa el próximo domingo 17 podrá abrir su actividad no esencial, así como sus fronteras.

Municipios con tasa de incidencia de entre 500 y 1.000 casos por cada 100.000 habitantes

Los siguientes municipios deben estar cerrados perimetralmente, y en negrita los que lo harán a partir de mañana:

El Almendro: 968,5.Huelva capital: 869,3.Higuera de la Sierra: 932,4.Manzanilla:796,2Cabezas Rubias: 821,9.Cortegana: 835,8.Alosno: 790,2.Puebla de Guzmán: 748,4.San Juan del Puerto: 795.La Nava: 751,8.Nerva: 744,9.Moguer: 660,9.Rociana del Condado: 674,7.Bollullos Par del Condado: 665,6.Escacena del Campo: 569,17.Minas de Riotinto: 545,73.Zalamea la Real: 586,7.Villablanca: 596. Palos: 513,77 (a partir del próximo sábado si mañana mantiene la incidencia).