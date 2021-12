Coronavirus Huelva: La Junta prevé iniciar la vacunación a los niños antes de final de año

Prevención máxima. Es la consigna de la Junta de Andalucía ante el incremento de casos desatados como consecuencia de la sexta ola de Covid-19. La delegada del Gobierno en Huelva, Bella Verano, fue muy clara ayer a la hora de recordar a la población que “la pandemia sigue con nosotros” y, por lo tanto, “debemos mantenernos alerta como hasta ahora, con todas las medidas que dependen de nosotros y aplicar esas tres M que siempre nos recuerda nuestra delegada de Salud: limpieza de manos, distancia de dos metros y mascarilla. Debemos poner todos de nuestra parte para contener la pandemia”.

Verano respondió así a la situación existente en la provincia. La delegada del Gobierno insistió en que de momento no hay previsión de restricciones, tal y como señaló recientemente la Consejería, ya que “aunque los casos están creciendo, gracias a la vacunación su gravedad no es tan fuerte como en las olas anteriores y eso significa que la presión hospitalaria es menor. Mientras mantengamos así la presión hospitalaria no tendría que ser necesario, aunque no podemos bajar la guardia en ningún monento”.

Verano insistió además en que el plan previsto es comenzar la vacunación a menores de 12 años durante el mes de diciembre “como ha señalado nuestro consejero”, si bien “de momento no tenemos más datos ni fechas concretas”.