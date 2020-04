Coronavirus Huelva: Un futuro que se juega entre rebaja de impuestos y exenciones de tasas

Los daños colaterales económicos de la pandemia del coronavirus casi no se pueden cuantificar entre los diferentes sectores de la provincia. Sin duda, el turismo es uno de los escenarios más perjudicados debido a la cantidad de empleos directos e indirectos que generan así como la riqueza de la que se nutre el territorio onubense. Además, la incertidumbre que hay sobre la mesa debido a la desescalada y el futuro próximo, el ocio que mueve el turismo tiene altas probabilidades de que sufra restricciones que está por ver si los empresarios podrán o no asumir de cara a la viabilidad de sus negocios. Hay que añadir que la recuperación del sector no se visualiza hasta finales del primer semestre del año que viene y todo ello va ligado a la aparición de la deseada vacuna.

Ante esta situación y para afrontar con las mejores herramientas posibles todos los obstáculos que puedan aparecer por el camino, el Círculo Empresarial de Turismo ha convocado hoy a todos los alcaldes de los municipios onubenses con la vista de informarles de la situación actual del sector y de aquellas medidas que serían de gran ayuda para los intereses de los trabajadores onubenses y, por tanto, del desarrollo económico de cada localidad.

Así, a través de una reunión por videoconferencia, el Círculo Empresarial de Turismo pondrá encima de la mesa propuestas como la exención durante este año de los recibos derivados de las Tasas de Basuras y Suministro de agua o en su defecto una bonificación en función de los meses efectivos de desarrollo de la actividad. En esta línea desde el Círculo piden que estas exenciones o bonificaciones se alarguen a los años próximos en función de la evolución del desarrollo de la actividad turística.

Asimismo se reclama la anulación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) durante el estado de alarma, y que haya una reducción para los ejercicios próximos. Entre otras cuestiones, el Círculo Empresarial de Turismo reclama que se exima del pago de las tasas de ocupación de la vía pública y veladores durante la situación de cierre, así como la exención del canon de las concesiones municipales durante el mismo período de tiempo sumado a una bonificación durante los dos años siguientes. Por otro lado, el Círculo propone que se amplíe el horario de cierre de las terrazas al aire libre, así como la creación de un fondo de contingencia municipal para ayudas al sector.

A la reunión están convocados todos los alcaldes de la provincia y a la misma también estarán presentes el presidente de la Diputación Provincial y del Patronato de Turismo, Ignacio Caraballo; la delegada de Turismo de la Junta de Andalucía, María Ángeles Muriel;así como representantes de CCOO y UGT. Por parte del Ayuntamiento de Huelva estará el concejal de Turismo, Francisco Baluffo.

Por otro lado, hay incertidumbres de cómo será la reapertura de los establecimientos de alojamientos así como los hosteleros. Dependiendo de las medidas de seguridad que se decreten los costes podrían rondar de media, con matices, entre los 30.000 euros y los 150.000 euros, según informó el Círculo a Efe.