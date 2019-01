El Consistorio conmemorará el 90 aniversario del Monumento a Colón

“Aunque acepto que presente la enmienda, no acepto su contenido”, aseguró el concejal, tras precisar que ésta le llegó “a las 9:04 horas” del pasado martes, por lo que no cumplía las 24 horas de antelación al Pleno fijada en el reglamento. Ante la actitud del edil, la portavoz de Cs, María Martín , evitó el rifirrafe y se limitó a explicar que el registro abrió a las 09:00 y, por eso, le llegó con cuatro minutos de retraso (si bien el Pleno de ayer no arrancó hasta las 09:15).

Ni siquiera fue leída. La enmienda presentada por Cs a la moción de Gallardo sobre el monumento a Colón fue rechazada por el edil tras asegurar este que en el Pleno del mes pasado el grupo naranja no le facilitó a los concejales no adscritos fotocopias de las transaccionales registradas .

Emtusa liderará el Plan de Movilidad pese al intento de bloqueo del PP

La Empresa Municipal de Transportes Urbanos, Emtusa, licitará la contratación de la consultoría que elaborará el Plan de Movilidad, tal y como ya se aprobó en el último consejo de administración de la empresa con los votos del PSOE, IU, los usuarios y el edil no adscrito Enrique Figueroa (se opusieron PP y Cs). Y es que la moción del PP defendida ayer por Berta Centeno para que sea el Ayuntamiento y no la empresa la que capitanee este plan y haga frente al pago de los 145.200 euros que costará el contrato no salió adelante pese a contar con el apoyo de Cs, Mesa de la Ría y Participa. Centeno aseguró que la licitación debería correr a cargo del departamento de contratación y reprochó a los socialistas que tras dos años y medio de “abandono”, saquen ahora a la palestra la licitación del plan ante la cercanía de las elecciones municipales. Las palabras de Centeno encendieron al alcalde, quien reprochó al PP su intento de “paralizar” el plan, toda vez que la propuesta popular pedía que la secretaría general del Ayuntamiento elaborase un informe sobre a quién compete licitarlo “cuando para pedir un informe de este tipo basta con contar con presentar nueve firmas” y, por lo tanto, según explicó Cruz, no se necesitaba moción alguna.

Además, después de que IU preguntase el motivo por el que se encarga a Emtusa la elaboración de dicho plan, el regidor explicó, entre otras cuestiones, que el transporte público condicionará el documento que se elabore o, dicho de otro modo, “el plan no es posible sin tener en cuenta Emtusa”.