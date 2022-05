El respaldo del Consejo de Seguridad Nuclear allana el fin de los fosfoyesos en Huelva

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) avalará hoy en un informe preceptivo el proyecto de restauración de las balsas de fosfoyesos presentado por Fertiberia bajo el nombre de Restore 2030. La tramitación administrativa quedaría entonces pendiente de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que en estos momentos elabora la Consejería de Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y que precisaba de este informe del CSN, así como de los permisos municipales que otorga el Ayuntamiento de Huelva. La intención es que todos los trámites estén finalizados y que las obras de restauración puedan comenzar este mismo año.

Según adelantó el diario El País, el pleno del CSN avalará hoy su informe técnico que respalda y considera que el plan de restauración de las balsas de fosfoyesos presentado por Fertiberia, se encuentra dentro de los márgenes de seguridad contemplados por dicho organismo, aunque se aprueba sujeto a labores de vigilancia que se efectuarán durante todo el transcurso de las obras.

Se daría cumplimiento así al requerimiento realizado por la Audiencia Nacional el pasado mes de febrero con la remisión al Ministerio de Transición Ecológica bajo el epígrafe Estudio de verificación radiológica de los apilamientos de fosfoyesos de Fertiberia SA. La principal conclusión del mismo que será confirmada durante el día de hoy es que descarta que dejar ahí el residuo “no supone un riesgo para la población”. La conclusión respalda la principal hipótesis que ha sostenido el organismo a lo largo de los últimos años, es decir que en las balsas de fosfoyesos se concentran dos de las cinco zonas con altos niveles radiológicos del país, pero que las mismas no revisten un peligro serio para la salud de la población, tal y como reconocen varios informes anuales del CSN.

Nada más conocer la conclusión del estudio del CSN, el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz, señaló que “el informe apunta a lo que ya han dicho otros miembros del CSN y me tranquiliza, pero no porque avala como una opción el proyecto de Fertiberia desde la óptica de este organismo y en los términos recogidos en la Declaración de Impacto Ambiental dando un impulso a la ejecución del mismo y a la solución del problema, sino por lo que tiene de seguridad para los ciudadanos que es lo que más me importa”.

Para Cruz, resulta “fundamental acometer este proyecto desde la seguridad para la ciudadanía y con una solución real que permita acabar con los fosfoyesos y avanzar en el diseño y proyección de una nueva Huelva en la que tienen que esas hectáreas regeneradas y plenamente incorporadas a la ciudad”. Para el regidor onubense, “los científicos y técnicos se están pronunciando y un informe técnico del CSN siempre da tranquilidad si dice que las balsas no suponen un riesgo para la población”.

También se pronunció ayer la consejera de Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo, quien recordó que fue “el Gobierno quien otorgó la DIA al proyecto de restauración” y señaló que “la Junta trabaja en la Autorización Ambiental según las normas, ya que es cierto que la DIA se tiene que complementar con ello”.Para esa Autorización Ambiental, era preceptivo el informe del CSN, con lo que una vez terminada, quedarían finalizados todos los trámites administrativos del proyecto al menos en lo que corresponde al visto bueno de los organismos dependientes de los gobierno central y autonómico.

Lo que faltaría para comenzar los trabajos (que ya llevan más de un año de retraso sobre el plan inicialmente trazado por la empresa) sería la aprobación de las licencias urbanísticas por parte del Ayuntamiento de Huelva que cuenta con los parabienes del equipo de Gobierno, especialmente después de que el año pasado se declarara que el proyecto de Fertiberia es compatible con la ordenación urbanística de la capital.

La intención de Fertiberia es comenzar las obras este mismo año. Se pondrá en marcha entonces un proyecto que supondrá la inversión de más de 65 millones de euros y que se prolongará a lo largo de la próxima década. Creará 100 puestos de trabajo durante el transcurso de las obras que moverán un tráfico estimado de 70 camiones diarios y que una vez estén terminadas, tendrán un seguimiento durante 30 años de vigilancia y control de posibles problemas.