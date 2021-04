El Congreso de FeSP UGT Huelva elige su nueva comisión ejecutiva

Recientemente ha tenido lugar el I Congreso de FeSP UGT Huelva. Un acto en el que la Federación analiza la gestión de los cuatro años de mandato y presenta el nuevo proyecto para los siguiente cuatro años. Así, un 100 por cien del Congreso aprobó la gestión de la anterior ejecutiva encabezada por Marisa Fernández Santiago y volvió a elegirla como Secretaria General de la FeSP UGT Huelva.

La nueva ejecutiva elegida quedó configurada de la siguiente manera:

Marisa Fernández en la Secretaría General y Sector de Enseñanza

Andrés García en la Secretaría de Organización y Política Sindical

Eva Oria en la Secretaría de Administración, Formación y Servicios Jurídicos

Cinta Flores en la Secretaría de Políticas Sociales, Igualdad, Comunicación y Salud Laboral

Jesús Manzano en la Secretaria de Administración Local

Jesús Tormo en la Secretaria de Sanidad, servicios socio sanitarios y dependencia

Toñi Robledo en la Secretaria de Autonómica

Pilar Castilla en la Secretaria de Postal y AGE

Estrella López en la Secretaria Adjunta Dependencia

José Climent en la Secretaría Adjunta Universidad

Según declaraciones de Marisa Fernández Santiago “FeSP UGT Huelva enfrenta este nuevo mandato con el compromiso social de seguir reforzando el servicio público, poniéndolo en valor como el pilar fundamental del estado del bienestar. Sin cesar en la lucha incansable por la defensa de todos/as los empleados/as de los servicios públicos; en la recuperación de los derechos perdidos, en la desaparición de las desigualdades salariales, en cuestión de puesto y de género, así como por eliminar y prevenir los riesgos laborales en la administración pública”.

Hagamos un análisis por sectores en los que se estructura la Federación y de los principales retos a los que se enfrentan en esta nueva andadura.

A nivel interno, a través de la Secretaría de Organización, continuarán con la modernización de sus estructuras, se creará un Comité Interno de Coordinador de Elecciones Sindicales, se iniciará la digitalización y archivo de toda la documentación de la Federación. En cuanto a la política sindical se continuará con el Asesoramiento en las Mesas Generales de Negociación para la firma de Convenios Colectivos, Reglamentos de Funcionari@s, Acuerdos Mixtos, Reglamentos de Teletrabajo, Acuerdos de Conciliación de Vida Laboral y Familiar, Acuerdos de Consolidación de Empleo Público, RPT/VP… así como cualquier Acuerdo que mejore las condiciones de trabajo de las empleadas y los empleados públicos.

En relación a la Secretaría de Políticas Sociales, Igualdad, Comunicación y Salud Laboral, se seguirá trabajando en la promoción a través del asesoramiento a las administraciones locales de los planes de igualdad, en la promoción de actividades de interculturalidad y prevención de la violencia en las redes sociales a través de los centros educativos de nuestra provincia, así como la promoción de las actividades sindicales necesarias en los centros de trabajo en la prevención de riesgos laborales. La comunicación será como siempre un eje fundamental para garantizar la cercanía y transparencia de la Federación ante los afiliados y afiliadas.

El sector local, asume el reto de cimentar la mayoría sindical en la provincia de Huelva, así como mejorar las condiciones de trabajo en los distintos ayuntamientos a través de los convenios colectivos, relación de puestos de trabajo, planes de igualdad, conciliación, teletrabajo, planes de consolidación y estabilización de empleo.

En el Sector de Sanidad, pretetenden resaltar la labor que el personal de los Servicios Sanitarios del Servicio Andaluz de Salud, viene durante años prestando, un servicio público encomiable al conjunto de la sociedad onubense, en los que el reconocimiento a su labor asistencial, si bien es positivo en general, no ha sido el que merecen. Una parte de la sociedad, confunde la prestación profesional de cada uno de ellos, con el funcionamiento del sistema sanitario andaluz. Fruto de este mal funcionamiento del sistema, ha dado lugar a largas listas de espera en la atención sanitaria, poco tiempo establecido para la atención médica en atención primaria, etc., y esto, ha hecho aflorar la violencia verbal y física por parte de una minoría de la población y en definitiva falta de respeto a los y las profesionales del SAS.

Pero tampoco la labor del personal ha sido reconocida por los poderes públicos que no han escuchado ni atendido como merecen sus demandas en relación a sus condiciones laborales y retributivas. FeSP UGT Huelva continuará en la labor de que todo este reconocimiento sea real y se materialice en mejores condiciones laborales.

Respecto a la situación del Sector Postal, correos soporta años de feroz devaluación de las condiciones laborales, la migración de miles de empleos de calidad hacia la temporalidad y precariedad por el uso y abuso del contrato laboral. Es intolerable el 30% de eventualidad, y de esta, un 25% a tiempo parcial, incluso de varias horas a la semana.Queremos seguir luchando por un sector de correos público y de calidad y por la reposición de efectivos para que no se pierdan puestos de trabajo que son tan necesarios, ese ha sido y es nuestro principal reto. Correos no se puede permitir que la dirección de la empresa siga haciendo dejación de funciones, dando la espalda a las Organizaciones Sindicales imponiendo en las mesas de negociación sus criterios sin negociar y no luche por una financiación justa del Servicio Postal Universal, una financiación que acumula un déficit de 450 millones de euros en 3 años.

En el Sector de Administración General del Estado seguirán luchando por la aprobación de la jubilación parcial, la carrera profesional, el concurso universal y permanente, la equiparación de sueldos y la reposición de efectivos.

En el Sector de Autonómica, se plantean como principal objetivo, la inmediatez de la información a la persona afiliada, ya que es un valor fundamental para que pueda desempeñar su labor. Como sindicato mayoritario seguirán participando y llevando la voz de sus afiliados y afiliadas a las mesas negociadoras ( Mesa General, Mesa del VII Convenio Colectivo, Mesa del Sector instrumental ).También pretenden la homologación e equiparación de todas las condiciones laborales en la Junta de Andalucía.

En el Sector de Educación, y como una innovación en esta nueva andadura, La FeSP UGT Huelva cuenta por primera vez con una Secretaría de Universidad, consciente de la relevancia social y laboral de la Universidad en la provincia de Huelva. Esta secretaría tiene ante sí el ilusionante reto y el compromiso de trasladar la importancia del movimiento sindical de clase y la defensa de los derechos laborales del conjunto de trabajadores y trabajadoras a la comunidad universitaria. Nuestro alumnado universitario de hoy es el motor social y laboral del futuro próximo, y generar conciencia sindical de clase, feminista y solidaria es fundamental para esta secretaría. Por otro lado, es preciso consolidar y visibilizar aún más el liderazgo de FeSP UGT como sindicato mayoritario en la UHU, comprometido en acabar con la precariedad de parte del profesorado y en consolidar derechos arrebatados en la anterior crisis al personal de administración y servicios y que aún hoy siguen si recuperarse.

A nivel general desde la Secretaría de Enseñanza, el objetivo para estos próximos cuatro años es el de luchar por que haya cada vez mejores condiciones laborales para los docentes: con la equiparación salarial al resto de comunidades, con unas condiciones de infraestructuras acordes a los tiempos actuales, con una equiparación tecnológica que permita los docentes acceder a los nuevos métodos de enseñanza y se les facilite el poder llegar a todo el alumnado para ofrecerles una igualdad de oportunidades, con una bajada de número de alumnos por aula, con una mayor formación que potencia las capacidades profesionales,…Quieren que todos y cada uno de los compañeros y compañeras se encuentren respaldados por un sindicato de clase que defiende a todos los trabajadores y trabajadora de la enseñanza por igual, que estén informados de todos y cada uno de los acuerdos firmados con la administración, que tengan una relación fluida con todo el equipo que les ayude a resolver dudas, preocupaciones o inquietudes laborales.

Todos estos sectores trabajan en conjunto y coordinadamente a través de la Comisión Ejecutiva de la Federación, para que los Servicios Públicos de nuestra provincia sean cada día de más calidad, más fuertes y porque el personal empleado público tenga cada vez mejores condiciones laborales, para que como siempre, sientan un sindicato cercano , transparente y que está al lado de quien tiene que estar.