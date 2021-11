Concentración en el hospital de Riotinto para exigir la renovación de los sanitarios contratados en la pandemia

Afiliados y simpatizantes de las ramas sanitarias de UGT, CC.OO. y CSIF se han concentrado esta mañana a las puertas del Hospital Comarcal de Riotinto para exigir que se renueven todos los contratos de profesionales sanitarios realizados para combatir la pandemia de Covid-19, además de exigir más contrataciones de mayor duración y estabilidad laboral. Esta concentración forma parte de un calendario confeccionado por los sindicatos que repetirán cada jueves en los distintos centros sanitarios de la provincia.

A la concentración han asistido los responsables de sanidad de los tres sindicatos onubenses, Jesús Tormo (UGT), Juan José Rodríguez (CC.OO.) y Cesár Cercadillo (CSIF), quienes portaban pancartas reivindicativas en las que se podía leer: “No sobra nadie en la sanidad pública. Por nuestros derechos” y “Por el empleo y la calidad de los servicios sanitarios públicos. No a los recortes de personal en el SAS”.

El secretario del sector Salud y Dependencias de UGT Huelva, Jesús Tormo no entiende cómo “por un lado nos aplauden y dan palmaditas en la espalda, cuando la realidad es que a los trabajadores se les despide y no se les paga lo que verdaderamente le corresponde. No lo vamos a tolerar. En Huelva hay un déficit sanitario enorme al que tienen que poner una solución definitiva”.

Por su parte, el responsable del sector de Sanidad del CSIF en Huelva, Cesáreo Cercadillo, tampoco entiende que “se castigue de esta manera” a unos profesionales que han dado el 200% en la lucha contra la Covid-19. “Es triste que estemos en esta situación, y que no se haya aprovechado para reforzar las plantillas de los hospitales, cuyos servicios son esenciales para ofrecer una sanidad de calidad”.

En la misma línea se ha manifestado el secretario general de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CC.OO. en Huelva, Juan José Rodríguez, quien considera que las plantillas siguen siendo necesarias, aún más teniendo en cuenta el déficit histórico estructural de las plantillas de los centros onubenses. “Es una medida economicista que incumple el compromiso del presidente de la Junta, Juanma Moreno, de quedarse con toda la plantilla contratada para combatir la pandemia. Así que seguiremos con las concentraciones, sin descartar otras medidas de mayor calado”, asegura.

Según las estimaciones realizadas por los sindicatos, el recorte podría afectar a alrededor de medio millar de personas en la provincia onubense, contratadas como refuerzo Covid-19, así como a otras seleccionadas para ocupar puestos estructurales. De 1.350 trabajadores contratados, tan sólo se habrían renovado 800 nombramientos. Además, el Sistema Público de Salud en la provincia vería mermada su capacidad alrededor de un 8%.