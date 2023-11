Comerciantes de Huelva denuncian que las ayudas estatales por la Covid "nunca llegaron"

El comercio local de Huelva "está bastante mal económicamente". Así lo manifestó el presidente de Huelva Comercio, Antonio Gemio, que señaló que ahora "estamos pagando nosotros los préstamos ICO, a los cuales estuvimos sometidos cuando estuvimos en pandemia".

Gemio recordó que debido al coronavirus los establecimientos comerciales tuvieron que estar cerrados durante más de dos meses. Apuntó que se le prometió desde el Gobierno central determinadas subvenciones y ayudas "y mientras se nos puso unos préstamos ICO cuando el interés era cero a 2,80%, muchos comerciantes accedimos a los préstamos ICO para poder pagar a nuestro personal, nuestra Seguridad Social y esas subvenciones por parte de la administración nacional nunca llegaron, por lo tanto, económicamente estamos mal".

No obstante, el presidente de Huelva Comercio aseguró que el comerciante "es optimista y mientras podamos tirar para adelante intentamos hacerlo lo mejor posible". Aseguró que tienen "ilusión" ante la próxima campaña navideña, "es la campaña más fuerte del año. Hay comercios que facturan el 60% de lo que hacen durante todo el año, pero no es sólo la Navidad, es Reyes y ya empalmamos con las Rebajas, para nosotros es importantísimo, pero tenemos esa duda porque la inflación es muy grande, hay familias que lo están pasando muy mal y no sé después cómo va a repercutir estas navidades".