Ciudadanos denuncia la carencia de agentes de la Guardia Civil que acumula Huelva

La coordinadora de Ciudadanos (Cs) en Huelva y senadora por designación autonómica, María Ponce, ha vuelto a denunciar la carencia de agentes de la Guardia Civil que acumula la provincia, donde actualmente prestan sus servicios 1.200 efectivos frente a los 1.500 estipulados. Sin embargo, ha subrayado, “incluso esta cantidad se queda corta para poder cubrir todas las necesidades de la provincia, que necesitaría 1.800 agentes”.

La senadora de la formación naranja, tras una nueva reunión con los representantes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la provincia de Huelva, ha anunciado que preguntará en el Senado “cuándo se va a llevar a cabo el envío de más efectivos a la provincia”, cuyas carencias se están notando especialmente con el desvío de la ruta de la droga desde la provincia de Cádiz a Huelva y ahora, con motivo de la pandemia, “con la falta de controles en las fronteras con Portugal”.

En concreto, Ponce se ha referido al control del acceso por Rosal de la Frontera, cuyo alcalde, Antonio Carlos Vázquez, de Ciudadanos, ha pedido “un control más asiduo”. “Necesitamos, aunque sea de forma puntual, pero urgentemente, que destinen a Huelva cuanto más efectivos mejor para poder cubrir esta necesidad surgida a raíz de la pandemia de la Covid-19”, ha apostillado.

La coordinadora de Cs ha abundado en que “esta carencia de efectivos redunda en la falta de seguridad en los pequeños municipios, que se están despoblando cada vez más por la escasez de servicios”, pero también, ha subrayado, “merma la seguridad de la propia Guardia Civil, cuando no hay efectivos ni medios, se encuentran con el hándicap de que no poder contar con apoyo”. “Nuestros agentes son unos grandes profesionales, pero a veces su tiempo de respuesta no es el adecuado porque no tienen los medios, desde vehículos adecuados a chalecos de seguridad para protegerse”, ha añadido.

María Ponce ha recordado que “en Ciudadanos siempre hemos reivindicado y apostado por un modelo policial para el siglo XXI más moderno, más operativo y más eficaz”, que contempla la actualización de los derechos de los agentes de este cuerpo, que “se han quedado atrás”, como que “se establezcan turnos que llevan cuatro años solicitando; la plena integración de la mujer en el Cuerpo de la Guardia Civil; desvincular este cuerpo del régimen disciplinario del Código Penal militar, que entendemos que no es adecuado para este cuerpo, y vamos apostar también por la conciliación familiar”.

En particular, la también diputada provincial ha señalado que “este cuerpo es el que tiene más índice de suicidios en el primer mundo”, por lo que ha demandado “medidas urgentes y transparencia ante un problema al que no podemos dar la espalda”.

En este sentido, ha recordado que el partido liberal ha presentado varias PNL y mociones en las instituciones en las que estamos presentes, como en la Diputación de Huelva, “solicitando precisamente un protocolo de actuación ante los suicidios, porque vemos que no está funcionando”. “Las distintas asociaciones de Guardias Civiles y Policía Nacional denuncian constantemente que los suicidios van a más sin que los altos cargos del Ministerio ni del Gobierno de España estén tomando medidas”, ha apostillado.

Finalmente, Ponce se ha referido a la “falta de interés por parte de la Subdelegación del Gobierno y algunos altos cargos de la Guardia Civil de dotar con medios dignos a nuestra Guardia Civil”, como ejemplo claro ha destacado la carencia de baños en los campos de tiro, como ocurre en el de Riotinto. “Nos parece insólito que algo tan fácil y tan a la mano y no se atienda”, ha concluido.