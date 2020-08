El Círculo Empresarial de Turismo apunta a una ocupación hotelera del 53,2% en la primera quincena de agosto

El Círculo Empresarial de Turismo confirma "la crisis sin precedentes por la que atraviesa el sector", según los datos datos obtenidos a través de la encuesta realizada por la Asociación Provincial de Hoteles, miembro de la organización empresarial.

Eso sí, las previsiones que se mantenían a finales del mes de julio para la primera quincena de agosto han evolucionado de manera positiva (la previsión a finales de julio para agosto era del 29,18% de ocupación y se ha situado en un 53,21%), en términos absolutos y con una previsión de ocupación final para el mes de agosto del 49,44%. De confirmarse este dato, "estaríamos en un escenario donde con respecto a ese mismo mes de agosto del año pasado se fijaría una diferencia en puntos porcentuales de -32,26%".

También se ha evaluado la situación respecto de las previsiones de reservas “confirmadas” para el mes de septiembre, determinándose un porcentaje del grado de ocupación de las plazas disponibles de un 27,25%. Esto supondría de confirmarse definitivamente estas previsiones una "caída de -35,6 puntos respecto de la ocupación obtenida en el mismo mes del año pasado".

Por otra parte, se consolida la caída de los precios observada en el mes de julio, manteniéndose una media del -20% en el precio medio del mes respecto al año pasado, según ha explicado el Círculo Empresarial de Turismo y se confirma la "inexistencia de penalizaciones por cancelaciones". Una cuestión que desde principios de la temporada "no se ha modificado, ni siquiera en esta supuesta temporada alta".

De la encuesta realizada destacan dos cuestiones muy relevantes tales como el porcentaje de reservas que se han realizado de cara a fines de semana en la primera quincena de agosto y que alcanza la nada desdeñable cifra del 58,69%, cuestión que incide de manera "muy directa en el incremento de los costes operativos, así como de la diferencia de facturación de esta primera quincena respecto al mismo periodo del año pasado que en términos de media se ha situado en un -48,08%".

"No es necesario tener conocimientos en economía para interpretar que estos datos confirman desafortunadamente la más que difícil situación por la que atraviesa el sector, que en un altísimo porcentaje de probabilidad cerrará un año con numerosas pérdidas, cuestión que pone en riesgo no solo a muchas empresas hoteleras sino a muchas otras que de manera tanto directa como indirecta desarrollan su actividad en el ámbito del sector turístico".

Según la organización empresarial esta evidencia "no se ha tenido ni se tiene en cuenta por parte de las administraciones locales, en especial aquellas en las que existe una mayor concentración de plazas hoteleras, ya que hasta la fecha han dado la espalda a uno de los sectores tanto en materia económica como en empleabilidad estratégicos de nuestra provincia, y no han arbitrado ninguna línea de ayudas o bonificaciones sobre distintos elementos impositivos que de alguna manera puedan ayudar a garantizar la supervivencia de muchas empresas y por consecuencia la garantía del mantenimiento del empleo de cara a futuro. Están por tanto y a juicio del sector, deslegitimados para hablar sobre turismo, ya que de este sector sólo se quedan con la cara amable demostrando no estar a la altura y carecer de sensibilidad turística alguna en circunstancias como las que este está atravesando".

Por último, desde el sector, "de nuevo y por enésima vez", se ha hecho un llamamiento a la necesidad de arbitrar "una solución a los Ertes respecto de su prórroga hasta finales de año, así como una modulación o eliminación del compromiso de empleabilidad al que se obliga a las empresas y que en la actualidad se determina en 6 meses desde el comienzo de la actividad, y que a todas luces va a ser imposible de cumplir teniendo en cuenta el escenario en el que nos encontramos".