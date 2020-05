El Circo Europa seguirá en Punta Umbría hasta el fin del estado de alarma

El Circo Europa, atrapado en Punta Umbría desde el inicio del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, no se irá de la localidad hasta que finalice el mismo, momento en el que acudirán a Cartaya para seguir con su ruta por la provincia.

Así lo ha indicado el representante de los trabajadores, Fernando Elich, quien ha remarcado que los espectáculos itinerantes no podrán funcionar hasta entonces, por lo que se encuentran a la espera de ver que pasa con ellos.

Por eso, Elich ha lamentado que “nadie” se acuerde de ellos. Una vez que puedan salir de la localidad su próximo destino será, en principio, Cartaya, ya que este circo vino a la provincia al tener contratado el espectáculo con varios municipios, aunque aún no saben cómo podrá llevarse a cabo, una vez que vuelvan a funcionar, ya que indican que aún no conocen ni el protocolo de seguridad e higiene.

A pesar de ello tiene “claro” que tendrán que trabajar sin carpa y dejando distancias de seguridad, pero no saben cómo podrán realizar las labores de desinfección. De esta manera, Elich ha apuntado que han llamado en varias ocasiones al Ministerio de Cultura “pero nos dicen que hasta que no termine el estado de alarma no podremos volver a funcionar”.

De momento, continúan sobrellevando la situación, aunque Elich asegura que las ayudas que les dan desde el Gobierno “son escasas”, ya que reciben unos 150 euros al mes para las 20 personas que componen este circo, por lo que asevera que lo están pasando “mal”. A pesar de ello, han agradecido de nuevo la ayuda del Ayuntamiento de Punta Umbría, que colabora con la luz y el agua