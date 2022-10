Cepsa culmina con éxito la primera prueba en España con biocombustibles avanzados

Cepsa ha llevado a cabo con éxito la primera prueba que se realiza en España de biocombustibles avanzados (2G) en un barco que utiliza la compañía, el Montestena, propiedad de Ibaizabal, durante varias semanas de navegación. El marco es el compromiso por impulsar la descarbonización del transporte marítimo y fomentar la economía circular. Cepsa refuerza así su posicionamiento como referente de la transición energética y líder nacional en el suministro de energía al transporte marítimo, un mercado en el que cuenta con más de 90 años de experiencia y presencia en más de 60 puertos de la geografía española.El objetivo ha sido probar la eficacia de un biocombustible producido a partir de aceites usados (con certificado de origen sostenible de ISCC) y combustible de muy bajo azufre (VLSFO, por sus siglas en inglés), en su propia flota antes de comenzar a comercializarlos a sus clientes.El biofuel utilizado en la prueba fue cargado en la planta de Bioenergía de Cepsa, situada en el Parque Energético San Roque (Cádiz), y suministrado por una de las embarcaciones que la compañía utiliza en sus operaciones de bunkering en la bahía de Algeciras. Previamente la compañía había sometido este biocombustible a análisis y ensayos en su Centro de Investigación para verificar que cumple con todas las especificaciones y estándares de calidad.Los resultados de esta prueba han demostrado un óptimo funcionamiento y rendimiento de los motores. De esta manera, la compañía ya está preparada para ofrecer estos biocombustibles avanzados a sus clientes del sector marítimo, quienes ya han mostrado interés.Carlos Giner, director de Bunker de Cepsa, ha destacado la importancia de este hito para la transición energética de nuestro país: “Esta prueba confirma la seguridad y viabilidad técnica del empleo de biocombustibles avanzados en el transporte marítimo, un sector que tiene la ambición de descarbonizarse y para el que estamos preparados para abastecer de estos nuevos combustibles sostenibles. En Cepsa, ponemos toda nuestra experiencia para que los biocombustibles sean una alternativa sostenible del presente, avanzando en paralelo en nuevas tecnologías que permitan descarbonizar este sector en el futuro, como el amoniaco verde, el e-metanol o el biogás”.Javier Antúnez, director de Biocombustibles de Cepsa, ha señalado que “esta solución demuestra al mercado que los biocombustibles de segunda generación se pueden usar como combustible directo para ayudar a la industria a cumplir sus objetivos de reducción de emisiones, y que su implementación es viable en el corto y medio plazo. Supone un paso importante en el avance del biocombustible marino y el transporte de vehículos respetuosos con el medioambiente; el objetivo ahora es analizar las posibilidades de aumentarlo de forma sostenible y competitiva".El biocombustible se puede utilizar en los buques sin realizar modificaciones y tiene como característica que está prácticamente libre de óxido de azufre (SOx) y con un elevado potencial de reducción de las emisiones de CO 2 frente a los combustibles fósiles habituales. Mediante la utilización de estos biocombustibles se puede llegar a disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero de todo el ciclo de vida -desde la producción del combustible hasta su uso a bordo del buque (well-to-wake)- hasta en un 85%, en comparación con los combustibles fósiles tradicionales.Este avance se enmarca en el plan estratégico 2030 de Cepsa, Positive Motion, mediante el que la compañía impulsa la descarbonización del transporte pesado (marítimo, aéreo y por carretera) a través de la producción de moléculas verdes, principalmente biocombustibles e hidrógeno verde. En concreto, Cepsa aspira a liderar en 2030 la fabricación de biocombustibles en España y Portugal, con una producción anual de 2,5 millones de toneladas.El desarrollo y utilización de biocombustibles contribuye a varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas: ODS 7 (Energía asequible y no contaminante), ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 12 (Producción y consumo responsables) y ODS 13 (Acción por el clima).El compromiso de Cepsa con la descarbonización del transporte marítimo le ha llevado a disponer de una cartera diversificada de soluciones sostenibles dirigida al sector marítimo. Además del suministro de biocombustibles, la compañía también ofrece a sus clientes alternativas bajas en carbono, como el gas natural licuado (GNL).Esta apuesta está en sintonía con el conjunto de medidas Fit for 55 de la Comisión Europea, que incluye la iniciativa legislativa FuelEU Maritime, cuyo objetivo es impulsar el uso de combustibles alternativos sostenibles en el transporte marítimo para alcanzar una reducción de la intensidad de emisión de gases de efecto invernadero del 2% en 2025, 6% en 2030 y 75% en 2050, en comparación con los niveles de 2020.Cepsa ha establecido una ambiciosa hoja de ruta para recortar sus emisiones para el conjunto de sus actividades. En concreto, en 2030, reducirá sus emisiones de CO 2 (alcance 1 y 2) en un 55% respecto a 2019 y aspira a ser neutra en carbono antes de 2050. En cuanto al alcance 3, la intensidad de carbono de sus productos se reducirá entre un 15 y un 20% en 2030. Cepsa quiere ir más allá del cero neto y alcanzar un impacto positivo, aportando valor en las comunidades donde está presente al permitir que sus clientes y otros grupos de interés avancen en la dirección correcta.