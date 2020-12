El Centro de Transfusión supera sus previsiones con 334 donaciones registradas en la última macrocolecta

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Huelva contabilizó 334 donaciones de sangre en la macrocolecta organizada esta semana en la Casa Colón de la capital, por encima de las previsiones marcadas, que se situaban en obtener entre 250 y 300 donaciones.

La Delegación Territorial de Salud y Familias ha agradecido "la gran respuesta" que los onubenses siempre muestran ante este tipo de llamamientos y les anima a seguir apoyando esta práctica solidaria para garantizar las reservas necesarias y asegurar el abastecimiento de los hospitales.

Además de las donaciones sanguíneas contabilizadas, de las que 34 han procedido de personas que nunca lo habían hecho con anterioridad y que se suman así al registro de donantes, se han producido 23 nuevas inscripciones para la donación de médula ósea, según han informado desde la Delegación de Salud.

Con esta última de diciembre se completan las cuatro macrocolectas programadas para 2020, después de las celebradas en marzo, junio y septiembre. Entre todas se han obtenido 1.184 donaciones.

De este modo, desde el Centro de Transfusión también se agradece el esfuerzo del equipo de profesionales desplazado a la Casa Colón para atender a los donantes, así como la colaboración una vez más de voluntarios de Cruz Roja y la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Huelva.

La intención es seguir manteniendo cada año esta serie de campañas con el objetivo de dar respuesta al incremento del número de donaciones que se necesitan diariamente en la provincia para cubrir las peticiones de sangre generadas desde el sistema sanitario, que se elevan a 80.

A fin de prevenir posibles riesgos derivados de la pandemia de Covid-19, el Centro de Transfusión, tal y como viene haciendo en todas las convocatorias desde la irrupción del coronavirus, ha incorporado medidas adicionales de protección para que los ciudadanos interesados puedan realizar esta práctica solidaria con las máximas garantías en materia de salud pública, disponiendo de espacios y circuitos diferenciados para la donación y el refrigerio posterior, y evitando concentraciones de personas.

Por su parte, la Junta recuerda que la donación es una "práctica esencial e indispensable para que puedan seguir prestándose todas aquellas asistencias que requieren de una transfusión sanguínea". Y que, por lo tanto, es "fundamental" que los ciudadanos continúen acudiendo a donar para que se garantice el suministro de componentes sanguíneos a los hospitales, sobre todo en la época actual en que la pandemia y las restricciones ciudadanas para evitar su propagación están mermando las donaciones.

Además de estas campañas, según han incidido, los onubenses que quieran apoyar esta práctica solidaria pueden acudir directamente al Centro de Transfusión, que se encuentra ubicado en el recinto del Hospital Juan Ramón Jiménez, abierto al público de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 21:00. Recomiendan pedir cita previa en el teléfono 959 016 023.

A este dispositivo se suman dos unidades móviles que recorren la provincia para acercar la donación a la ciudadanía. La información sobre el horario y lugar de las colectas que las unidades móviles del centro realizan por toda la geografía provincial está disponible en la web del Servicio Andaluz de Salud (SAS), accediendo al apartado específico denominado Donar sangre en el bloque para Ciudadanía, y a través de las aplicaciones para móviles Dona Sangre Andalucía y la nueva APP Salud Andalucía, donde se centralizan todas las aplicaciones móviles institucionales relacionadas con Salud.

Ambas se pueden descargar en las plataformas Google Play Store y App Store. También se puede disponer de más información en los perfiles de Facebook, Twitter e Instagram del centro (@DonantesHuelva).

En este sentido, ven necesario reseñar que la donación de sangre no supone ningún riesgo para la salud. Los requisitos para donar son tener entre 18 y 65 años y un peso igual o superior a los 50 kilogramos, no padecer anemia y no realizar prácticas de riesgo que faciliten el contagio de enfermedades, como por ejemplo la hepatitis, la sífilis o el sida. Los grupos sanguíneos más demandados son el A positivo y el 0 positivo, si bien por las especiales características inmunológicas tiene gran importancia el 0 negativo.