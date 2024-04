La maestra Lola Cenizo recibe el premio Diana de la Fundación Valdocco en Huelva

La maestra Lola Cenizo recibe el premio Diana que concede la Fundación Valdocco, un galardón con el que se reconoce su dedicación a la enseñanza y su aportación al Distrito V. De ella destacan su vocación, generosidad, compromiso, solidaridad y su carácter emprendedor, fue una de las fundadoras del Colegio Hispanidad, que abrió sus puertas en el barrio de La Hispanidad, en Huelva, hace cincuenta años.

La homenajeada señaló que ha sido un premio "inesperado", algo que "ni se me pasaba por la imaginación, me he llevado una sorpresa muy grande". Subrayó que "es un reconocimiento muy importante", a lo que añadió que la mitad del premio le corresponde a quienes se lo conceden, porque considera que "he recibido más de lo que he podido aportar, me ha enriquecido". Lola Cenizo forma parte del comité director del Distrito V y del Foro de Ciudadanía.

Se ha dedicado casi cuatro décadas al mundo de la docencia, empezó con 23 años y se prejubiló con 62 años, aunque subrayó que realmente "nunca me he retirado, ni de mi colegio, ni del Distrito, ni de la zona, ni del Valdocco". Indicó que sigue con talleres, con la labor de la asociación Hispanidad Avanza y también colabora con la Escuela de Verano del Distrito V.

Recordó que en su época como maestra en el Colegio Hispanidad, por su inquietud, aparte de impartir las clases se relacionaba con las familias del entorno, "hay otras experiencias fuera del centro". Hacía tutorías y conectaba con los padres de los alumnos, además se relacionaba con otros centros educativos como Salesianos y con otras barriadas, entre ellas El Torrejón, "de la que aprendí un montón, de la experiencia vivida". Comentó que Gregorio Barroso, director del Colegio Hispanidad, le encomendó que se encargara de las relaciones con el entorno.

Explicó que fueron directores de academias, entre los que se encontraba ella, los que se juntaron para poner en marcha el Colegio La Hispanidad, el edificio estaban construido y lo compraron, "supimos adaptarnos" a las circunstancias, fueron artífices de la primera cooperativa escolar de Andalucía, lucharon juntos para un fin, lo que "imprimió carácter". Aparte, Lola Cenizo se esforzó porque el Distrito V tuviera una escuela infantil municipal.

El presidente de la Fundación Valdocco, Antonio González, apuntó que la premiada "está dispuesta a ayudar a todo el mundo, es emprendedora, solidaria, guerrera, sensible, conciliadora, generosa... un encanto de persona". González recalcó que Lola Cenizo fue "un pilar" en la creación del Colegio Hispanidad y de la escuela infantil, a lo que unió que "lleva muchos años implicada como voluntaria con el Distrito V", son veinticuatro años de voluntaria del Plan Integral y siempre está en continuo aprendizaje.