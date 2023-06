El Castillo de Niebla vuelve a tener fantasmas

El Castillo de Niebla vuelve a ser foco del misterio en virtud de una nueva experiencia sufrida en su interior. Este castillo está ubicado en la localidad del mismo, en la provincia de Huelva.

Construido en tiempos posteriores a la Reconquista esta fortaleza ha sido testigo de numerosas batallas y ha sido habitada por diferentes culturas y civilizaciones. Pero, además de su rica historia, el Castillo de Niebla es conocido por ser una de las edificaciones más embrujadas de España de los últimos tiempos.

Mi testigo, José Ramón Casas, me decía: “Hace unas semanas tuve la oportunidad de visitar el Castillo de Niebla con un grupo de amigos. Éramos un grupo de seis personas, todos amantes de la historia y la arquitectura. Desde que llegamos, quedamos impresionados por la majestuosidad del edificio y por su estado de conservación. Pero también es cierto que estábamos incómodos todos, nadie dijo nada abiertamente pero si es cierto que resultaba incómodo” comenzaba relatando.

“Comenzamos nuestra visita por allí sin más problemas hasta que llegamos al interior. Todo iba bien hasta que llegamos a una de las habitaciones del castillo. Era una habitación pequeña que recreaba el mobiliario típico y demás de la época. En cuanto entramos en la habitación, una extraña sensación de frío nos invadió. Es curioso porque el amigo que nos estaba explicando las cosas del castillo se nos quedó mirando y, sin venir a cuento, nos dijo: “Esta es la habitación del fantasma” y entonces nos explicó que, en ciertas noches, se podía ver la figura de una mujer vestida de blanco por esa zona y que ya se habían hecho un par de investigaciones allí. Una más televisiva y menos seria y otra privada que si estuvo bien. La cosa es que la habitación parecía ser el epicentro de todo esto. No le hicimos mucho caso. Pensamos que era para meter miedo conociendo que es un guasón. Se lo dijimos así pero, muy serio, nos dijo que no bromeaba. Además no explicó que muchas personas habían tenido extrañas sensaciones en la habitación, como la que estábamos sintiendo nosotros en ese momento”.

“A pesar de la inquietud que sentíamos, decidimos quedarnos en la habitación un rato más. Había algo en ella que nos atraía, algo que nos hacía sentir como si estuviéramos siendo observados. Fue entonces cuando comenzamos a escuchar extraños ruidos que venían de la habitación contigua. Parecían sonidos que se notaban que eran de allí, como si alguien estuviera moviendo algo pesado por el suelo. Decidimos investigar y entramos en la habitación contigua. Allí, nos encontramos con una imagen que nunca olvidaré. En el centro de la habitación, había una figura femenina vestida de época. Al principio, pensamos que alguien allí trabajando de figurante, pero pronto nos dimos cuenta de que estábamos solos en el castillo. Además, la figura ni se inmutaba ante nuestra presencia. En ese momento, nos dimos cuenta de que estábamos frente a algo que no podíamos explicar” explica José Ramón.

“Mira, salimos de allí espantados, fue una de las experiencias más fuerte que he tenido y más en un sitio del que no sabía nada y que yo no creo en estas cosas, bueno, no creía .Los que nos pasó en el Castillo de Niebla ha sido una de las cosas más sorprendentes que he tenido en mi vida. Aterradora y emocionante pero con muchas preguntas: ¿Habíamos visto realmente al fantasma? d? ¿O había una explicación lógica para lo que habíamos presenciado? No sé, es la cosa de contactar contigo” concluía mi testigo.

En estas últimas semanas estoy concediendo la voz y el protagonismo a aquellos que me narran sus experiencias, tal y como la vivieron. Ellos son los que lo han vivido en primera persona y nadie mejor que ellos para hacerlo.

El Castillo de Niebla ya ha sido investigado por nosotros hace unos meses. Descubrimos que hay muchas historias de fantasmas asociadas al mismo y la Habitación del fantasma es un ejemplo de ello. También hay otros testigos que hablan de sonido extraños, de lamentos o de escuchar el sonido de las espadas chocando y los gritos en la noche o de una persona que fue encarcelada en el castillo y que todavía se puede ver vagando por su interior.

Si le gustan estos temas puede que una visita al castillo le permita descubrir más misterios así como disfrutar de su belleza arquitectónica y la importancia histórica de este lugar o del impresionante del paisaje.

En estos momentos la investigación sigue en curso y tratamos de encontrar explicaciones a todo lo que es este misterio que parece haberse instalado en su interior hace siglos y que, ahora, se está manifestando con mayor fuerza.