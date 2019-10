Carmelo Romero releva a Cortés como cabeza de lista al Congreso por el PP de Huelva

Carmelo Romero y Juan José Cortés intercambian puestos con un movimiento de profundo calado en el PP de Huelva. Cortés encabezará la lista del PP al Senado, mientras que el alcalde de Palos de la Frontera lo hará al Congreso de los Diputados. Hace apenas seis meses que ambos concurrieron a las fallidas generales de abril en el lugar del otro. El 10 de noviembre se cruzarán en las urnas con el objetivo en cámaras distintas.

Fue una jornada de intensas negociaciones. El PP tenía decidido desde hacía semanas el relevo de Juan José Cortés y el elegido para su relevo era Carmelo Romero. Encajar las piezas no fue tan sencillo. La clave estuvo en dónde situar a Cortés una vez quedase descartado para el Congreso de los Diputados. Mientras la decisión sobre Cortés fue resuelta pronto, no así el resto del puzzle electoral con las listas definitivas. La llamada de Madrid se demoró hasta última hora. La confirmación definitiva de la designación de Romero no llegó hasta pasadas las diez de la noche. Carmelo Romero irá escoltado por el alcalde de La Palma, Manuel García Félix, como número dos y Paqui Rosa, concejal en el Ayuntamiento de Gibraleón, como tercera en las listas, según confirmó a última hora el partido. Ramón Domínguez Arguisjuela y Gracia María Baquero Delcan cierran el quinteto.

El padre de Mari Luz no ocultó en ningún momento su desencanto por la decisión. En declaraciones a Huelva Información, Cortés reconoció a última hora de la tarde que aceptaba la propuesta de encabezar la lista al Senado. “No es lo que esperaba porque entré en política para defender la causa de la prisión permanente revisable en el Congreso de los Diputados, que es donde hay que hacerlo, pero si mi partido lo ha decidido lo acataré”. Lo hizo no sin antes lanzar asegurar que “aquí no hablamos de Juan José Cortés o de Carmelo Romero, sino de hacer presidente del Gobierno a Pablo Casado”. Sobre su futuro en política, insistió en que “no me asusta ir en las listas al Senado. Me pongo a disposición de lo que diga mi partido”.

Juan José Cortés pone así fin a su carrera como diputado apenas unos meses después de haber sido elegido como apuesta personal de Pablo Casado para relevar a la exministra Fátima Báñez, que anunció su retirada de la política activa. El onubense logró su escaño por Huelva en unas elecciones en las que los resultados de los populares en la provincia fueron negativos. “El problema del PP de Huelva no soy, porque fue una bajada en todo el país y en Huelva fuimos capaces de mantenernos como segunda fuerza mientras en otras provincias de Andalucía nos convertimos en la tercera o la cuarta fuerza”, lamentó ayer el onubense, tras conocer que no repetiría en las listas al Congreso. Irá acompañado por José Enrique Sánchez y María Álvarez, como número dos y tres.