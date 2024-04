CSIF exige al SAS cumplir "de inmediato" el acuerdo para el pago del Complemento de Rendimiento Profesional

El Sector de Sanidad de CSIF Andalucía, primera fuerza sindical multiprofesional en la Mesa Sectorial del Servicio Andaluz de Salud, ha enviado un escrito a la Administración para exigir "la convocatoria inmediata de la Comisión de Seguimiento y Control del Complemento de Rendimiento Profesional y el cumplimiento del acuerdo para el pago de dicho concepto que, según la central sindical, debería formar parte de la masa salarial".

El sindicato toma así la iniciativa "ante la incertidumbre existente un año más sobre cómo dicha retribución será abonada a las personas trabajadoras de la sanidad pública andaluza" y recuerda que la Administración sanitaria lleva años pagando dicho complemento de forma "arbitraria y poco transparente, lo que sin duda supone un agravio para el conjunto de profesionales de la sanidad pública andaluza".

El CRP -Complemento de Rendimiento Profesional- es un concepto retributivo destinado a compensar la "especial dedicación" de un colectivo que han definido como "insuficientemente reconocido", por lo que "debería ir ligado al cumplimiento de los objetivos establecidos para las diferentes unidades clínicas y deberían ser informados convenientemente los profesionales", en palabras del sindicato.

Sin embargo, CSIF denuncia que "se está convirtiendo en una práctica habitual el abono del CRP sin llevar a cabo el acuerdo de objetivos, ni tampoco una información previa ni una posterior evaluación a los profesionales, que quedan así indefensos ante las malas prácticas de una Administración que decide por sí misma y con escasa trasparencia cuál ha sido el cumplimiento durante el año de los citados objetivos y la cuantía que por ello se abona a sus profesionales", ha alertado.

Asimismo, la central sindical ha recordado los "repetidos incumplimientos" de la Administración en este sentido. Así, en 2020 se abonó de manera fraccionada el CRP correspondiente al ejercicio anterior, dejando además de pagar un 15% del total en un año "especialmente sensible por la pandemia".

Un año después, según el sindicato, "el abono completo no se realizó hasta diciembre, pero con el agravante de que el SAS no justificó en ningún momento el cumplimiento de los objetivos ni la no convocatoria de la necesaria comisión de seguimiento, hecho que se repitió también en 2022 y 2023", según ha explicado la organización sindical.

Por ese motivo, y ante la incertidumbre existente en relación al próximo pago del CRP correspondiente al año 2023, CSIF ha exigido a la Administración el "cumplimiento inmediato" del acuerdo firmado entre el SAS y los sindicatos de la mesa sectorial de Sanidad para el periodo 2006-2008, según el cual la citada comisión se reunirá al menos dos veces al año, coincidiendo con los períodos de fijación y evaluación de objetivos.

Igualmente, el sindicato recuerda que sería necesario "el establecimiento de un sistema que permitiera a los profesionales monitorizar a lo largo del año el grado de cumplimiento de sus objetivos, algo inexistente en la actualidad".

Por último, el sindicato ha demandado que el CRP pase a formar parte de la masa salarial del SAS, "de forma que la incertidumbre y falta de transparencia que rodean a dicho concepto salarial desaparezcan, muy especialmente la arbitrariedad con la que el SAS ha actuado en los últimos ejercicios", ha concluido.