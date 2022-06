CCOO y UGT denuncian que la gestión de Correos pone "al borde del colapso" la campaña electoral en Andalucía

CCOO y UGT denuncian que "el personalismo e impericia" del presidente de Correos, Juan Manuel Serrano, ha puesto en riesgo el desarrollo de sucesivos procesos electorales, "los cuales se han acabado salvando solo gracias a la profesionalidad y compromiso de la plantilla, y a la realización de miles de horas extraordinarias ante la falta de previsión".

En el ecuador de la campaña electoral, "al confluir los recortes de plantilla acumulados durante los últimos tres años y la ridícula previsión de contratación de refuerzo anunciada para atenderla", según expresan ambos sindicatos, "se está abocando al colapso la capacidad de gestión de Correos en Andalucía". Ambas organizaciones sindicales denuncian que se está comprometiendo el reparto de envíos electorales y la existencia de colas de espera cada vez mayores en las oficinas.

CCOO y UGT recuerdan que Correos, al ser el prestador del Servicio Postal Universal, tiene obligaciones como servicio público para garantizar el correcto funcionamiento del voto por correo en todo el Estado, además de participar en el proceso electoral en el reparto de propaganda y tarjetas censales a todos los electores del territorio afectado, "por lo que es fundamental cerrar con tiempo suficiente la organización de trabajos extraordinarios y las necesidades de personal". "Paradójicamente", en esta ocasión Correos "ha eludido de manera ilegal la obligación de negociar con la parte social las condiciones laborales para la campaña electoral en Andalucía, y no ha convocado tampoco a las OOSS en las distintas provincias para realizar el seguimiento de las medidas adoptadas durante la campaña que puedan afectar a las condiciones laborales de los trabajadores que participan en las mismas, hecho sin precedentes en la historia de Correos, que ha ocasionado que a estas alturas en los centros de trabajo todavía no se disponga de contratación de refuerzo suficiente, ni se haya organizado la posible realización de repartos con horas extraordinarias, u otras medidas organizativas para atender el ingente aumento de envíos dentro de los plazos legales", exponen UGT y CCOO.

También advierten que, a diferencia del último proceso electoral celebrado en Andalucía, el voto por correo "será mucho más difícil de gestionar debido a la ocurrencia personal de Serrano de introducir la modalidad de recogida de voto a domicilio”, por la que el ciudadano puede realizar su voto en el momento de recibir la documentación, entregándolo al cartero repartidor. Este nuevo servicio de recogida del voto a domicilio "complica y retrasa la labor del repartidor y apenas es retribuida por unos míseros céntimos por voto entregado. Como de por si, la gestión de las tareas electorales habituales es compleja (reparto de tarjetas INE, propaganda, etc.), se relegan el resto de envíos postales que se acumulan perdiendo calidad".

CCOO y UGT afirman que, desde la llegada de Serrano, "un gestor sin experiencia nombrado a dedo por su afinidad con el presidente del Gobierno, esta situación se repite, y que la solución propuesta volverá a pasar por anunciar en prensa la realización de cientos de contratos, en un gesto más mediático que eficaz, porque estos anuncios no son sino una cortina de humo que se hace con la exclusiva intención de salvar la imagen del presidente, ya que la mayoría serán contratos de muy pocas horas, que no vienen a cubrir la carencia de personal fijo ocasionada por los recortes". Además, "para estos contratos basura de poca calidad, en muchos casos no se encuentra nada más que a personal sin experiencia en los procesos electorales, por lo que su aporte al desarrollo de la campaña electoral tiene menor eficacia".

La "negligente" gestión de Serrano desde su llegada a Correos ha provocado una "conflictividad laboral sin precedentes", como se demostró en la huelga general convocada por CCOO y UGT para los días 1, 2 y 3 de junio, "con una rotunda manifestación de protesta en Madrid el día 1, a la que se sumaron 20.000 trabajadores y trabajadoras de la plantilla, llegados desde todos los puntos del país". "El hecho de haber eludido la negociación con las organizaciones sindicales ha aumentado el malestar en los centros de trabajo, donde las plantillas se encuentran al límite de su capacidad mientras desde hace meses la contratación para sustituir ausencias es prácticamente nula, a consecuencia de la ruinosa gestión económica de Serrano", subrayan.

Correos desmiente las acusaciones e informa de que el proceso de voto por correo para las próximas elecciones andaluzas se está desarrollando con total normalidad. "Correos está tomando y tomará todas las medidas organizativas necesarias para garantizar el voto por correo", apuntan.

A este respecto, Correos asegura que ha admitido 176.598 solicitudes de ciudadanos que desean ejercer por correo su derecho al voto en las elecciones autonómicas al Parlamento de Andalucía que se celebrarán el domingo, 19 de junio de 2022. Este dato supone un incremento del 98% respecto al último proceso electoral homologable celebrado el 2 de diciembre de 2018.

Correos confirma estar poniendo "todos los recursos tecnológicos, logísticos y humanos necesarios para garantizar el cumplimiento de los compromisos que le son encomendados en los procesos electorales". En concreto, Correos ha realizado 341 contratos de refuerzo, tanto para oficinas como para el reparto de envíos y las tareas necesarias en los centros logísticos.

Del mismo modo, subrayan, "se ha reforzado la atención a los ciudadanos en las 418 oficinas de que dispone en Andalucía. También se está potenciando el uso del sistema de cita previa que ya está funcionando en 84 oficinas de Andalucía".

Sobre la huelga, expresan que el seguimiento de la huelga de los días 1, 2 y 3 de junio a la que se hace referencia "fue escaso, con un seguimiento del 14,05% del total de la plantilla".

Asimismo, la compañía desmiente rotundamente los argumentos esgrimidos por las organizaciones sindicales convocantes. "La caída de la postal, acelerada por la pandemia que ha llevado a pasar de una media de 11 millones de cartas al día a 4 millones, hace necesario un proceso de transformación del modelo de negocio que en ningún caso supone un debilitamiento del servicio, ni cierre de oficinas, ni ningún proceso de despidos. Muy al contrario, Correos acaba de convocar su mayor oferta de empleo público en décadas: 7.757 plazas de personal indefinido. Correos, que es y seguirá siendo pública, continúa apostando por el diálogo social continuo para afrontar su futuro", finalizan.