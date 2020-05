La crisis del coronavirus ha modificado todo, ha cambiado los hábitos de vida de los ciudadanos, la forma de relacionarse entre ellos y tendrá un impacto en la sociedad posterior. Ha supuesto además un examen exigente para los responsables públicos, encargados de garantizar por un lado el cumplimiento de las medidas derivadas del Estado de Alarma y por otro de garantizar que pese a las enormes dificultes, la vida siga. Un escenario “frenético” para la delegada del Gobierno en Huelva, Bella Verano. La responsable de la administración autonómica en la provincia recuerda que “desde el primer momento en el que se declaró el estado de alarma el ritmo ha sido frenético, daba igual que fuera un domingo por la tarde o un miércoles por la mañana, no ha habido horas y el teléfono no ha parado”. Son 50 días en los que “no he dejado ni un día de venir a trabajar y, evidentemente, como responsable pública que soy con la preocupación de que todo saliese bien”.

Responde con el teléfono en la mano, convertido en un apéndice imprescindible. Son 24 horas de disponibilidad. El virus no da descanso y en la lucha para controlar la pandemia no hay cuartel. Las llamadas interrumpen de forma constante, tanto de cargos públicos de su partido como de otros como un alcalde que le pide el email para mandarle una carta de agradecimiento. Su teléfono no para. Son pequeñas recompensas que endulzan el duro camino diario.

Aunque mantiene su residencia en Lepe, Bella Verano acude cada día a su despacho de la Delegación del Gobierno en la calle Sanlúcar de Barrameda de la capital, desde donde supervisa todas las tareas que le corresponden en permanente contacto por videoconferencia. Además, mantiene el pulso a la realidad en primera persona coordinando la entrega de remesas de material sanitario que han entregado a residencias de mayores, ayuda a domicilio, trabajadores de ayuntamientos, delegaciones territoriales y de gestión de residuos.

Todo ello en un difícil equilibrio entre vida personal y profesional. Como madre “han sido semanas complicadas porque mi hijo es aún muy pequeño (aún no ha cumplido dos años) y mi pareja está también trabajando. Ha sido difícil, pero bueno, creo que es la misma situación que han podido vivir muchas familias con niños”.

Desde la responsabilidad de su cargo califica la respuesta de la provincia como “de matrícula de honor”. Huelva “ha sido y está siendo ejemplar en todos los ámbitos, tanto profesionales sanitarios, de seguridad y de otros muchos sectores que han dado lo mejor de sí para garantizar el correcto funcionamiento de todos los servicios esenciales”. Esa matrícula de honor la comparte con “todos los ciudadanos de Huelva y su provincia porque, en su inmensa mayoría, han seguido las recomendaciones de las autoridades y eso ha posibilitado también que Huelva tenga una de las tasas más bajas de contagios”.

Las ocho semanas de lucha contra el coronavirus han estado jalonadas de malos momentos “cada vez que ha habido un fallecimiento”, golpes “muy duros” porque “las estadísticas reflejan números y datos que son fundamentales para comprobar en qué situación nos encontramos, pero más allá de los fríos números, cada muerte representa un drama en una familia que lamentablemente no ha podido recibir ese abrazo de consuelo y pésame. Eso ha sido lo más duro”.

El primer tramo de la crisis fue “complejo” porque “veíamos cómo subía el número de positivos o cuando tuvimos que medicalizar la residencia de Aracena. Ha habido momentos de preocupación y de tensión pero también de gratitud que recordaré toda mi vida”.

Bella Verano sostiene que el golpe del coronavirus “es una situación que nadie en este país, en pleno siglo XXI, podía imaginar que ocurriera”. Si le llegan a decir hace unos meses lo que “nos íbamos a tener que encerrar todos en casa, dejar de ir al trabajo, dejar de ver a nuestros familiares y amigos, no poder tomarnos algo en una terraza y únicamente salir para lo imprescindible pero yendo con mascarilla y guantes… Posiblemente no nos lo hubiéramos creído. Nadie se lo esperaba pero lo estamos viviendo. Y saldremos de esta situación.

La delegada del Gobierno en la provincia está convencida de la capacidad de superación de la sociedad onubense, si bien es consciente que “durante un tiempo, nada volverá a ser como antes. Al menos, hasta que llegue la vacuna no podremos estar tranquilos y tener el contacto que hemos tenido siempre”. En esa fase “tendremos que habituarnos al distanciamiento social. Si echamos la vista atrás, vemos que éste es un pueblo que ha pasado momentos duros en su historia y siempre ha demostrado su entereza. Hemos sabido luchar y hemos superado las adversidades. Y saldremos adelante. Soy optimista de cara al futuro”.

Tras las crisis económica se vislumbra la tormenta de una dura recesión económica de dimensiones desconocidas. Para hacerle frente defiende el valor “de una provincia luchadora y trabajadora” que “siempre ha sabido afrontar y superar los momentos más duros”. La clave para amortiguar el impacto radica en “intentar reactivar cuanto antes la economía y esa va a ser la prioridad no sólo de la Junta de Andalucía sino de todas las administraciones. Evidentemente, la salud es lo primero pero no podemos dejar de tomar medidas para minimizar, en la medida de lo posible, las duras consecuencias que está teniendo esta crisis para la mayoría de los sectores productivos de la provincia”.

Tanto en el ámbito sanitario como el económico califica la gestión de la Junta de Andalucía como “impecable”. Verano se siente “muy satisfecha con el trabajo que estamos haciendo desde Huelva porque hemos sabido anticiparnos a los diferentes escenarios que se planteaban”. El menor impacto de la pandemia en territorio onubense “también es fruto del trabajo que ha hecho el Gobierno de Juanma Moreno en esta provincia. Desde el primer día se han tomado medidas para no dejar a nadie desasistido, son 4.000 millones de euros los que va a movilizar la Junta de Andalucía para que la economía retome su pulso. Estoy muy orgullosa del trabajo que están realizando todos los delegados territoriales de Huelva en esta situación de crisis, cada uno en su ámbito han sabido adaptarse y dar respuesta a las necesidades. Hemos ido por delante contando con la opinión de los colectivos implicados en cada situación. Y seguiremos contando con ellos para poder salir adelante”.

La colaboración entre administraciones ha sido fundamental. Bella Verano destaca el trabajo de los alcaldes porque “no he dejado de tener contacto directo con ellos, además, cómo me he llevado 12 años en la administración local sé perfectamente que son los que están en primera línea de combate”. Junto a ellos ha sido fundamental “la coordinación que he tenido en todo momento con la Subdelegación del Gobierno en Huelva y con la Diputación Provincial”.

Es una batalla de todos en la que la sociedad “se ha comportado de manera excepcional”. Lamenta que “hay personas que no respetan las normas y hay que elogiar el gran papel que siguen jugando los cuerpos y fuerzas de seguridad en esta provincia, así como los trabajadores del 112 y de las diferentes agrupaciones de Protección Civil” para hacer cumplir la ley. Son casos “esporádicos” porque “la sociedad onubense ha tenido una actitud positiva, muchos balcones se han convertido en auténticos teatros, salas de conciertos o de exposiciones. Y muchos ejemplos los hemos podido ver gracias al trabajo que realizáis los medios de comunicación a los que también quiero felicitar por su esfuerzo”.

Ante el escenario más duro de las últimas décadas, “Huelva ha estado a la altura, siempre lo ha estado y va a seguir estando. Las familias han sabido adaptarse a estas circunstancias tras casi 50 días de confinamiento. Es admirable el comportamiento. Al igual que el de nuestros mayores y aquellas personas que son más vulnerables. Ojalá pronto podamos darles ese abrazo que tanto necesitan y que tanto merecen”.