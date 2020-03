El Ayuntamiento llega a 80.000 espectadores on line con la iniciativa cultural ‘Huelva se queda en casa’

La iniciativa cultural Hueva se queda en casa promovida por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Hueva ha alcanzado un total de 80.000 personas desde su puesta en marcha el pasado 16 de marzo, tras la declaración del estado de alarma. Una propuesta municipal con la que desde el Consistorio se pretende mantener viva la cultura en la ciudad con una oferta de calidad y gratuita, apoyando con ello también al sector tras el cierre de los espacios culturales y la cancelación de eventos por la emergencia sanitaria.

El teniente de alcalde de Cultura, Daniel Mantero, ha agradecido “la total implicación y la solidaridad mostrada por los artistas de Huelva en esta campaña con la que hemos conseguido llegar a una media diaria de 5.000 personas y que, por el momento, ha contado con la participación de más de 40 artistas y grupos onubenses de diferentes disciplinas”.

Mantero ha avanzado que “la campaña Hueva se queda en casa continuará las próximas semanas con la incorporación de más autores y de nuevas publicaciones que los artistas locales están realizando expresamente para compartir en nuestras redes sociales y en el marco de una campaña con la que también pretendemos difundir y poner en valor el buen hacer del sector local de la cultura”.

Al respecto, el teniente alcalde ha anunciado además “un paquete de medidas en las que ya estamos trabajando con la intención fortalecer y revitalizar la cultura local tras el estado de alarma y compensar así la incidencia de la crisis en este sector, dando cabida a las programaciones aplazadas y apostando por programas y contenidos que incorporen a nuestros artistas”.

En la campaña Hueva se queda en casa, que se está llevando a cabo a través de la redes sociales de la Concejalía de Cultura, en los perfiles de Facebook e Instagram Cultura Huelva, así como en la cuenta de Twitter ‘Huelva Cultura’ que se ha creado expresamente, se han incluido diferentes disciplinas y estilos culturales como conciertos, ópera, teatro, cómics, poesía, cuentos, cursos de guitarra, humor, visitas virtuales juegos, libros títeres y otras muchas que han sido además compartidas más de 3.800 veces.

Por el momento se han sumado a esta campaña artistas locales de gran renombre y nuevas promesas como: Rocío Márquez, Jeromo, Alfonso Sánchez, Nicolás Capelo, Colectivo Poetas de Huelva por la Paz, Alejandro Rivero, Dasare, Edu Orta, Alba Casado, Carlos Dovao, Onujazz, Desirée Acevedo, Les Buffons du Roi, Remedios Malvárez, Manuel de la Luz, Manuel H. Martín, Antonio Cabeza, Mc-K de La Doble F, Yonse, Penélope Watson, Across the Universe, a los que se unirán una veintena de artistas onubenses más los próximos días.