El Ayuntamiento de Nerva pide ayuda a las familias para frenar el aumento de positivos entre jóvenes

El Ayuntamiento de Nerva solicita la ayuda de las familias para frenar el aumento de casos positivos por Covid-19 entre la población juvenil menor de 18 años. En un comunicado público dirigido a la población, apoyado por los directores de los centros de educación de la localidad minera, piden que se conciencie a los menores en el seno familiar para que se cumpla con las medidas de seguridad, principalmente el uso de mascarilla en todo momento, el número limitado de personas en una reunión (hasta seis) y el mantenimiento de la distancia social para evitar contagios, con el objetivo de salvaguardar la salud pública.

Desde la Administración local exponen que “después de comprobar el incumplimiento de las normas por parte de algunos colectivos, especialmente algunos jóvenes, y tras reunión mantenida con los cuerpos de seguridad ciudadana, se va a proceder a las actuaciones marcadas legislativamente, y con más celo profesional, ya que los avisos continuos no conllevan a un cambio de actitud”.

Además, ruegan que “todo el mundo asuma con responsabilidad sus obligaciones como ciudadano ya que en este momento el cumplimiento de las directrices sanitarias puede contribuir a que la normalidad esté más cerca cada día”.

Además, para la festividad de Todos los Santos, han dictado una serie de normas de carácter excepcional y recomendaciones para prevenir contagios de Covid-19 en las visitas que se vayan a producir al cementerio municipal.

En los últimos siete días, Nerva ha registrado nueve casos nuevos, correspondiendo a jóvenes una tercera parte de estos. Por otra parte, los 90 trabajadores, entre funcionarios y laborales, que componen la plantilla del Ayuntamiento de Nerva ha dado negativo en Covid-19 tras las pruebas realizadas durante el día de hoy.

Para la concejala de Sanidad del Ayuntamiento de Nerva, Ylenia Rodríguez, que ha aprovechado la ocasión para agradecer la implicación del sanitario Paco Delgado en la realización de las pruebas, “tal y como esta la situación en nuestro municipio, con un incremento de casos, sobre todo entre la población más joven, que los trabajadores de nuestro Ayuntamiento den todos negativo en Covid19 es motivo de satisfacción y alivio”.

No obstante, Rodríguez insiste en la necesidad de no bajar la guardia en ningún momento. “Esto tiene que servir para seguir haciendo las cosas bien y no bajar la guardia, ya que mientras no haya vacuna, somos cada uno de nosotros con nuestro comportamiento los que podemos parar esto. Seamos responsables y cumplamos con todas las medidas higiénico-sanitarias”, subraya.

Según los datos que maneja la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, desde que comenzó la crisis sanitaria provocada por la pandemia del nuevo coronavirus, Nerva ha registrado 47 casos positivos por Covid-19 y tres fallecidos, entre los que se encontraba una anciana riotinteña usuaria de la residencia geriátrica María de la Paz.

Se trata de la localidad de la Cuenca Minera de Riotinto con mayor número de personas afectadas, seguida de Zalamea la Real (34), El Campillo (30) y Minas de Riotinto (24).