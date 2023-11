El Ayuntamiento de Huelva realiza un estudio de movilidad de la calle Palos, "un estudio que se tenía que haber hecho antes hacer las obras, con la afección y lo que supone esta isla peatonal, con todas las mejoras y modificaciones que se han hecho", manifestó el teniente de alcalde y responsable del área de Urbanismo, Felipe Arias.

En este estudio se determina, "aunque parece que ya es evidente", el sentido al tráfico que tenía que tener la calle Puerto "que ni siquiera estaba decidido antes de hacerse la obra, así como todos los cambios de sentido que van a tener las distintas calles, desde que algunas se han ido cerrando al tráfico, con lo cual prácticamente el centro de Huelva va a sufrirlo".

Después de las Navidades, desde el Consistorio "se van a anunciar cambios de sentido en muchas de las calles de la ciudad, ya estamos preparando ese estudio". Dentro de ese estudio "se están tomando datos para ver qué alternativas al tráfico tendríamos en la calle Palos, donde vemos ciertas dificultades a la hora de minimizar el tráfico o reducirlo, estamos viendo alternativas para no hacerlo más difícil a los ciudadanos que viven en esa zona o que vienen a trabajar o van a los aparcamientos públicos, con lo cual hay que dar solución a esa calle sin crearla en otras zonas. Se están viendo las distintas alternativas".

Arias incidió en que después de Navidad "presentaremos un dispositivo de tráfico, donde tendremos decidido el sentido de las calles, lo daremos a conocer y lo pondremos en práctica". Indicó que la reordenación del tráfico en la calle Palos no significará rehacer las obras de urbanización. "Las obras que nos hemos encontrado terminadas, como también la de Manuel Siurot, no las vamos ahora a rehacer con dinero público porque, entre otras cosas, ponemos en riesgo la subvención, tener que devolver la subvención que ha justificado esa obra. No se puede deshacer una obra que ha costado todo ese dinero, y que supondría devolverlo a Europa, más el coste que tendría rehacerla, sería pagarlo tres veces".