El Ayuntamiento de Huelva habilita de forma provisional el Andrés Estrada para acoger a personas sin hogar por la crisis del coronavirus

El Ayuntamiento de Huelva ha anunciado la activación de un plan especial de medidas para atender a las personas sin techo de la ciudad en el marco del estado de alarma. En este sentido, para reforzar las 11 plazas del Albergue Municipal y respondiendo a la demanda de Cáritas, tras conocer, según una nota de prensa, que la Junta de Andalucía finalmente "no cedía el Albergue Juvenil de Huelva e instituía el centro de la localidad de Punta Umbría incluido en la red de albergues de Inturjoven para las personas sin hogar de Huelva", el Ayuntamiento de Huelva ha reaccionado habilitando de forma provisional y con carácter excepcional espacios en el polideportivo Andrés Estrada para alojar al colectivo que se encuentra en la capital, evitando su desplazamiento.

En concreto, y para cumplir con las medidas de seguridad impuestas sobre congregación de personas, en el polideportivo municipal se han habilitado unas 50 camas, de las que hasta el momento se han ocupado 42. Además, se ha procedido a la completa desinfección de las instalaciones y con la colaboración de Protección Civil, se ha acondicionado el centro y puesto en marcha el dispositivo para poder ofrecer una cobertura al total, en cuanto a servicios de primera necesidad, a estas personas mientras dure el estado de alarma.

Las personas sin hogar constituyen un colectivo vulnerable por sus circunstancias de salud y por no poder cumplir medidas de aislamiento, ya que para ellos no tiene sentido el confinamiento en un hogar del que carecen. De esta forma, para garantizar su salud y las medidas preventivas para la contención del virus, es preciso facilitarles un alojamiento para las personas sin hogar no infectadas y, dentro de este, si fuese necesario, un espacio para quienes estando contagiadas tengan prescrito el seguimiento a domicilio.

Reparto de Alimentos

Por otro lado, y conscientes de la situación de precariedad o pobreza económica en la que se encuentran algunas familias onubenses, y en previsión de las necesidades que pudieran incrementarse por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, el Ayuntamiento de Huelva ha activado un protocolo para garantizar la cobertura de productos de primera necesidad, a través de los Centros Sociales. De esta forma, desde la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad, los trabajadores sociales están en permanente contacto con las familias usuarias de los Servicios Sociales para garantizar el abastecimiento.

Por otro lado, desde la Concejalía de Participación Ciudadana y Deportes, se está colaborando con la Junta de Andalucía para organizar la distribución de los kits de alimentación a las familias con menores en riesgo de exclusión social beneficiarios del Programa de Refuerzo de Alimentación Infantil. Para ello, se está coordinando el reparto del catering, para que las familias puedan recoger los kits con desayuno, almuerzo y merienda.

En ambos casos, tanto para velar por la seguridad de los usuarios, como de los trabajadores municipales y voluntarios, con la colaboración de Policía Nacional y Local, se están extremando las precauciones, estableciendo turnos y citas previas, para controlar las aglomeraciones y organizar la afluencia de personas, instándoles y velando por el cumplimiento de las medidas de prevención establecidas para proteger la seguridad y salud de los ciudadanos, evitando la posible propagación del COVID-19.