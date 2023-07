El Ayuntamiento de Huelva quiere establecer de forma participativa las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). Indican desde el Consistorio que no se hará nada sin escuchar a todas las partes. Apuntan que se apuesta por unas ZBE que respondan a los intereses de todos los colectivos afectados (comerciantes, ciudadanos, profesionales del sector del transporte…).

El nuevo equipo de gobierno quiere revisar por completo el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de Huelva y adaptar las Zonas de Bajas Emisiones “a las necesidades de la ciudadanía, siempre escuchando a todas las partes”. Considera “un error” la forma de plantear las ZBE del anterior equipo de gobierno, “no se atendió las necesidades reales y provocó el rechazo de la ciudadanía, sabía que se había equivocado y no lo puso en funcionamiento” escudándose en la elaboración “de una ordenanza que regulase el uso de las Zonas de Bajas Emisiones”.

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible fue aprobado de manera definitiva en el Pleno municipal del pasado mes de enero con los votos favorables de los grupos municipales del PSOE, PP, Ciudadanos y el concejal no adscrito Néstor Santos; el voto en contra de Vox; y la abstención de los grupos Mesa de la Ría, Unidas Podemos, y el concejal no adscrito Jesús Amador.

Paradójicamente, aunque el Grupo Municipal del PP votó a favor de la aprobación definitiva del (PMUS), la revisión del Plan de Movilidad Urbana y adaptarlo a las necesidades de la capital onubense es uno de los puntos incluidos en el programa electoral de la alcaldesa, Pilar Miranda, al considerar que el documento propuesto por el anterior equipo de Gobierno se realizó "sin tener en cuenta las particularidades de la ciudad".

Aparte, la reducción al mínimo legal de las Zonas de Bajas Emisiones está recogido, a exigencias del portavoz del Grupo Municipal de Vox, Wenceslao Font, en el acuerdo para la investidura de Pilar Miranda como alcaldesa de Huelva firmado entre el Partido Popular y Vox.

El Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Huelva incluye dos Zonas de Bajas Emisiones, una en el centro de la ciudad y otra en Isla Chica. La Zona de Bajas Emisiones de Huelva Centro, con un perímetro de 3,4 kilómetros y una superficie de 55 hectáreas y 13 puntos de control de acceso, está delimitada por la avenida Italia, Paseo 12 de Octubre, avenida Alemania, calle Ruiz de Alda, plaza de la Merced, calle Ramón Menéndez Pidal, calle San Andrés, plaza San Pedro, calle La Fuente y cuesta de las Tres Caídas.

En cuanto a la Zona de Bajas Emisiones de Isla Chica, con un perímetro de 1,14 kilómetros y una superficie de 6 hectáreas y 6 puntos de control de acceso, la conforman las calles José Fariña, Muñoz Vargas y las calles aledañas: Estrabón, Calpe, Pastillo, López Muñoz, Texas, Alonso, California y Platero.

Los puntos de control de acceso a las ZBE tendrán cámaras con lectura de matrículas y señales verticales que adviertan de que se accede a una Zona de Bajas Emisiones así como de las restricciones de circulación. Los vehículos podrán acceder en función de las etiquetas ambientales gestionadas por la Dirección General de Tráfico (DGT).

Con la etiqueta Cero emisiones se puede acceder libremente e incluso aparcar gratis en zona de estacionamiento regulado; con la etiqueta Eco se tiene los mismos privilegios que con la cero pero no se puede circular por los carriles BUS-VAO y se puede aparcar dentro de las ZBE pero pagando; con la etiqueta C, Verde se puede acceder a las ZBE pero no aparcar dentro de ellas, al igual que con la etiqueta B, Amarilla. No obstante, aparcar en zonas de estacionamiento regulado con un vehículo con etiqueta B sale más caro que con un C, puesto que se tiene que hacer frente a una penalización del 20%. Los vehículos sin etiqueta tienen prohibido entrar en las ZBE.