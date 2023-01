Huelva deberá poner en marcha sus zonas de bajas emisiones "lo antes posible"

De los 149 municipios con más de 50.000 habitantes que debían haber puesto en servicio sus zonas de bajas emisiones el 1 de enero solo hay 10 localidades que han cumplido, de las cuales ocho ya las tenían en funcionamiento previamente. El resto trabaja en ellas con más o menos celeridad. En el caso de Huelva, el consistorio había respaldado la solicitud de una moratoria planteada por la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) de un año. Los municipios lo plantearon por el retraso del Gobierno en aprobar el real decreto que debía fijar sus límites. La respuesta del Ministerio de Transición Ecológica es clara: hay que cumplir la Ley de Cambio Climático. La norma obliga a poner en funcionamiento las ZBE ya.

No obstante, según recoge el diario El País, el ministerio de no tiene previsto sancionar a los municipios que se retrasen porque “no hay un régimen sancionador previsto en la ley para los municipios”. La recomendación es clara: “Hay que ponerlas en marcha lo antes posible”. Fuentes del Ayuntamiento de Huelva sostienen que “estamos trabajando en la ordenanza”. Una vez esté aprobada la implantación de las ZBE será inmediata. Sin moratoria, las dos zonas de bajas emisiones de Huelva deben entrar en funcionamiento lo antes posible. El Ayuntamiento señala que nada cambia con respecto a su planteamiento de finales de año. Trabaja en la normativa que regule su aplicación, funcionamiento y la regulación para el tráfico y residentes.

El ministerio de Transición Ecológica obliga a los municipios a desarrollar zonas con tráfico limitado que fomenten un modelo nuevo de movilidad, reduzcan las emisiones y descongestionen principalmente las áreas centrales de las localidades de más de 50.000 habitantes. Por lo tanto, le corresponderá al Ayuntamiento de Huelva fijar los límites, las restricciones y los efectos reales en el tránsito de vehículos por esas calles.

Hecha la ley, hecha la trampa. Hay municipios donde las ZBE son poco menos que testimoniales. En Alcobendas por ejemplo abarca un espacio de 170 metros cuadrados. En Fuenlabrada y Zaragoza suponen pocos más de medio kilómetro. También los hay que para cumplir las aplican en áreas con una densidad de tráfico muy baja que contraviene el espíritu de la norma. Sevilla por ejemplo ha declarado 1,2 km² en la Isla Cartuja como tal. De hecho, con el arranque del año solo la capital hispalense y Zaragoza se han sumado a las ciudades que ya tenían un espacio de tráfico restringido. Madrid y Barcelona son las que disponen de las áreas más amplias de España y las más antiguas junto a Pontevedra y Pamplona. También las tienen operativas Gijón y Rivas-Vaciamadrid Córdoba será la próxima capital andaluza. Granada integra su aplicación un plan mucho más ambicioso que abarca todo su área metropolitana con el que pretende integrar el transporte público con la circulación de vehículos con el 2030 en el horizonte. En las ciudades de nueva implantación no se aplican sanciones por el momento, pero la previsión es hacerlo a medio plazo.

Huelva tiene desde hace meses definidas al milímetro sus dos ZBE. Una irá ubicada en el centro, que se integra en las obras de peatonalización y reforma del modelo de movilidad de la ciudad. Será una ampliación de las limitaciones que ya existen, con controles de acceso y restricciones para no residentes. La otra será de nueva creación en Isla Chica. De momento no hay fechas para la instalación de los equipos de control ni previsión de plazos.

El objetivo de las zonas de bajas emisiones es mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. Para ello limita la circulación de los vehículos conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones. Entrarán en vigor cuatro tipo de etiquetas: distintivo CERO emisiones, distintivo ECO, distintivo C, distintivo B. La primera hace referencia a los eléctricos en sus diferentes modalidades; la segunda a los híbridos o propulsados por gas como los actuales autobuses de Emtusa; la tercera a turismos de gasolina posteriores a 2006, furgonetas y turismos diésel posteriores a 2014 y motos; y la última de las categorías permitidas comprende a turismos y furgonetas ligeras de gasolina matriculadas a partir de enero de 2000, turismos y furgonetas ligeras diésel matriculadas a partir de enero de 2006, vehículos de más de 8 plazas y pesados, de gasolina o diésel matriculados a partir de 2005 y motos. Todos los vehículos de gasolina matriculados antes de 2000 o diésel con una antigüedad superior a 2006 no tendrán etiquetado, por lo que no podrán circular de ninguna manera por estas áreas.

En Huelva los dos puntos que propone el Plan de Movilidad Sostenible son el centro e Isla Chica. La primera área tendrá un perímetro de 3,4 kilómetros, una superficie de 55 hectáreas y queda definida por las siguientes vías que actúan como límite: Avenida Italia, Paseo 12 de octubre, Avenida Alemania, Calle Ruiz de Alda, Plaza de la Merced, Calle Ramón Menendez Pidal, Calle San Andrés, Plaza San Pedro, Calle la Fuente y Cuesta de las Tres Caídas. Se han definido 13 puntos de control de acceso en los que deberán instalarse cámaras con lectura de matrículas y la señalización de advertencia de entrada en la zona de bajas emisiones.

La segunda estará formada por las calles José Fariña, Muñoz Vargas y las calles aledañas: Estrabón, Calpe, Pastillo, López Muñoz, Texas, Alonso, California y Platero. Esta área cuenta con un perímetro de 1,14 kilómetro y una superficie de 6 hectáreas. En este caso habrá 6 puntos de control de acceso.