Aumentan los matrimonios pero sigue descendiendo la natalidad en Huelva

El matrimonio vuelve a estar de moda en la provincia de Huelva. Los últimos datos ofrecidos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) sobre el movimiento natural de población referente al primer trimestre de 2023 indican que en los últimos doce meses de los que hay datos, los enlaces han subido en Huelva un 13%. Entre el segundo trimestre de 2022 y el primero de 2023 se registraron 2.008 ‘Sí quieros’ en la provincia por los 1.746 del mismo periodo anterior.

Pero es que si se compara con hace cinco años, es decir, antes de la lógica crisis de la pandemia provocada por el Covid que impedía los matrimonios, el crecimiento es del 21%.

Al contrario de lo que pudiera pensarse, que cada vez se casan menos los onubenses, la tendencia indica en estos momentos lo contrario, va subiendo cada año.

Históricamente el primer trimestre del año es el periodo en el que menos matrimonios se realizan en la provincia de Huelva. En el último periodo del que se tienen datos, desde el primer trimestre de 2023 al segundo trimestre de 2022, de los 2,008 matrimonios que se registraron en la provincia de Huelva, el 38,09% eligió los meses de julio, agosto y septiembre; el 24,7% abril, mayo y junio; el 23,00% octubre, noviembre y diciembre; y tan solo el 14,1% enero, febrero y marzo.

En Huelva hubo 285 matrimonios, de los cuales 274 entre personas de distinto sexo, es decir, un 96%, y sólo 11 de personas del mismo sexo, siete entre mujeres y cuatro entre hombres.

De estos 285 matrimonios, 273 se realizaron entre personas que residían en Huelva y sólo 12 con alguno de los cónyuges de fuera de la provincia onubense.

También es mayoritario los matrimonios entre españoles, ya que en 220 casos, el 77%, ocurrió de esta forma. En 60 de los casos, es decir, un 21%, uno de los dos cónyuges era extranjero y en solo cinco casos los dos eran de fuera de España.

Además de los matrimonios, la fotografía demográfica de la provincia de Huelva ofrece que hubo 827 nacimientos, 420 niños y 407 niñas. La mayoría de las madres tenían entre 30 y 34 años (28,05%), entre 35 y 39 años (26,96%), entre 25 y 29 años (18,37%), entre 20 y 24 años (14,51%), entre 40 y 45 años (8,70%), y entre 15 y 19 años (2,53%). También hubo seis nacimientos de mujeres con edades comprendidas entre 45 y 49 años y uno de una mujer de más de 50 años.

De los 827 nacimientos, hay muchas más mujeres no casadas que tuvieron sus hijos que las casadas. 514 hijos nacieron de matrimonios no casados de los que 62 eran parejas de hecho, 164 no lo eran y de 288 no consta. Entre las casadas, la mayoría tuvo descendencia con su primer matrimonio, un total de 162 de 307 totales, 9 estaban casadas más de una vez y de 136 no constaban matrimonios.

De estos 827 nacimientos que hubo en la provincia de Huelva, 622 fueron de padres españoles, 120 de progenitores extranjeros y 53 con algunos de los padres con nacionalidad distinta a la española, 26 de madre extranjera y 27 de padre. En 32 casos se desconoce la nacionalidad del padre, 19 de madre española y padre de nacionalidad desconocida y 13 de madre extranjera y padre de nacionalidad no conocida.

Los nacimientos en la provincia de Huelva siguen descendiendo. En el primer trimestre de 2023 hubo, como se ha dicho antes, 827 nacimientos. En el mismo periodo de 2022 un total de 913, en 2021 hubo 963, en 2020 un total de 990, en 2019 hubo 1.042 y en 2018 un total de 1.071. En seis años, ha caído la natalidad en Huelva en este periodo un 22%.