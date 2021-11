El Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva se acerca a las matriculaciones de la prepandemia

El próximo lunes reabre sus puertas el Aula de la Experiencia de la Universidad de Huelva de manera totalmente presencial en la sede de la capital –en las doce restantes regresaron paulatinamente desde el 8 de este mes hasta que lo haga el 18 en Jabugo–. Sin que haya terminado el plazo de matrícula, que permanecerá abierto hasta ese primer día del curso, en la sede de la capital ya han formalizado su inscripción 353 estudiantes, 106 de nuevo ingreso, frente al total de 466 registrado en el curso 2019-2020. Son aproximadamente 800 matrículas con un promedio de dos o tres asignaturas por alumno.

Ese fue un año académico interrumpido abruptamente por la pandemia, de manera que en el que está a punto de comenzar “vamos a darle continuidad” y mantener su estructura, explica Joaquina Castillo, vicerrectora de Proyección Social y Universitaria de la UHU.

El curso destinará su primera semana a la formación en habilidades digitales para acceder a la plataforma Moodle, donde tendrán material complementario a sus clases, y de manejo del Zoom. “Nos parece fundamental, no podíamos dejarla como optativa”, señala Castillo. Sin embargo, la vicerrectora lamenta la reducción de la subvención a un tercio para este programa por parte de la Junta por cuanto “más que nunca son un colectivo preferente”. De ellos, afirma que son “los mejores alumnos y los más exigentes porque quieren un profesor que enseñe, son los que viven la vida de una forma más universitaria y joven”, añade.

El curso que está a punto de empezar cuenta con un programa abierto, de manera que los estudiantes podrán elegir las asignaturas que quieran, sin tener en cuenta que correspondan a 1º, 2º o 3º curso como en años anteriores.

El aforo máximo por aula está establecido en 70 alumnos y en la sede de la capital se impartirán dos asignaturas por semana los lunes y miércoles, y martes y jueves de 18:00 a 19:30. “Hay muchos alumnos de nuevo ingreso que vienen de la mano de otros”, también gracias a la difusión del Aula de la Experiencia a través de la radio y Huelva TV, canales que suplieron el curso pasado las clases presenciales. “Ha sido una gran contribución y por eso el programa de radio vuelve la semana que viene”, como actividad complementaria a las propias clases.

No es el único fruto del Aula, ya que el próximo miércoles 17 se abrirá la exposición del grupo de fotografía del Aula de la Experiencia Minuto de Ruido dirigido por el catedrático Francisco Córdoba en la oficina principal de Correos y allí permanecerá hasta después de Navidad.

Para Rafael Andújar, director del Aula de la Experiencia, el alumno de este programa “es muy motivante, tienen interés y curiosidad por todo”. Con las mismas áreas formativas de la UHU, participan profesores “de alto nivel” e intentan “satisfacer aquellas materias que les llaman la atención sin dejar de presentar un programa variado”. Andújar destaca que “tienen mucho éxito el Arte y la Historia, la literatura clásica, los temas psicológicos...”.

Andújar destaca que ante el reto que suponía la vuelta tras el parón, “la respuesta es positiva”. Entonces, “cuando la situación nos obligó al entorno digital notamos cierta brecha, no tanto porque no tengan habilidades, sino porque no les motiva. Para ellos la presencialidad es clave, necesitan la comunicación directa”.