La Asociación de la Prensa de Huelva lamenta el fallecimiento de Jesús Quintero

La Asociación de la Prensa de Huelva (APH) se suma a las numerosas condolencias a la familia y amigos del periodista Jesús Quintero que se están produciendo tras su fallecimiento en la jornada de este lunes, 3 de octubre, una noticia que supone una terrible pérdida para el mundo de la comunicación. Periodista, director y presentador de legendarios programas de radio y televisión, Jesús Quintero es un onubense, nacido en San Juan del Puerto en 1940, que siempre será recordado por su particular forma de entrevistar y por la creación de espacios televisivos, donde hizo gala de un estilo muy personal y reconocible. Colaborador de destacadas publicaciones y autor de libros, como Cuerda de presos y Trece noches, este comunicador comenzó a trabajar en Radio Huelva con José María Roldán y, posteriormente, en Radio Nacional de España, donde desarrolló buena parte de su trayectoria profesional, primero en Huelva y, luego, en otras ciudades, realizando uno de sus programas más emblemáticos: El loco de la colina, que supuso una revolución en la radio española e, incluso iberoamericana, ya que llegó hasta países como Argentina y Uruguay. Su primera experiencia televisiva fue con el programa El Perro Verde, en TVE, que le aportó una gran fama y popularidad al darle voz a personas que hasta ese momento habían estado fuera de los medios de comunicación. El resultado fue un notable éxito de crítica y público. A partir de ahí, su carrera le llevaba a otros recordados espacios en la pequeña pantalla, como Que sabe nadie, en Canal Sur, que fue su segundo programa; Trece Noches, en Canal Sur, que se centró en una serie de diálogos con Antonio Gala; La boca del lobo, en Antena 3, donde introdujo elementos del cine; Cuerda de presos, en Antena 3, con el que recorrió más de treinta prisiones para entrevistar a más de cien presos, algo inédito en televisión; El perro verde americano, emitido en Argentina y Uruguay; El Vagamundo, emitido durante tres temporadas en Canal 2 Andalucía con un gran éxito; Ratones coloraos, en Canal Sur Televisión; El loco de la colina, que supuso su regreso a la televisión nacional de la mano de TVE, así como La Noche de Quintero, también en TVE; y Ratones Coloraos, donde de nuevo vuelve a Canal Sur. Una extensa trayectoria que se completa con la concesión de más de ochenta premios, de diferentes categorías, entre los que se encuentra el Ondas, entre otros muchos reconocimientos, como la Medalla de Andalucía o la Medalla de la Universidad de Huelva en 2010. Junto a todo ello, Quintero también fue un habitual conferenciante en diferentes centros universitarios e, incluso, productor musical, por ejemplo, de Paco de Lucía.

La Asociación de la Prensa de Huelva siempre ha mantenido una fluida relación con Jesús Quintero, a quién concedió el IX Premio Ángel Serradilla en el año 2014. Se trata de un reconocimiento que la entidad otorga anualmente a periodistas o medios de comunicación que no solo hayan destacado por su trayectoria profesional, sino por su implicación social. El Premio de Periodismo Ángel Serradilla nació por iniciativa de la asociación de profesionales de la comunicación onubense como reconocimiento a la persona y a la trayectoria del periodista de Huelva Información trágicamente desaparecido el 26 de mayo de 2005. Junto a Quintero, este galardón ha sido otorgado a Rosa María Calaf, el periódico La Higuerita, Francisco Perejil, Ezequiel Martínez, diario Público, la revista Entorno Natural, Juan Carlos León Brázquez, Javier Gutiérrez, Antonio Peinazo, el fotoperiodista Julián Pérez o el viñetista Vicente Toti, entre otros. Se trata, por tanto, de personas e instituciones que han sabido contribuir al desarrollo de la provincia y que han abanderado una forma diferente y comprometida a la hora de informar, como fue el caso de Jesús. Precisamente, hace ahora un año, una comitiva de la Asociación de la Prensa de Huelva visitaba en octubre de 2021 el Centro Sociocultural Jesús Quintero para conocer de primera mano el proyecto de factoría-museo Jesús Quintero y establecer líneas de colaboración para el futuro. De esta manera, el presidente de la Asociación de la Prensa de Huelva, Juan F. Caballero, su vicepresidenta, Guadalupe Ruiz, y los vocales Óscar Toro y Mari Paz Díaz, hicieron un recorrido por las instalaciones acompañados del propio Jesús Quintero y de la alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas, para ver las posibilidades que ofrecen las instalaciones de cara a futuras colaboraciones. Juan F. Caballero mostraba entonces la disposición de la Asociación de la Prensa de Huelva a implicarse con el proyecto y a establecer colaboraciones que permitan la dinamización del centro cultural, pues “se trata de un espacio muy interesante que no solo sirve para rendir tributo a uno de los referentes del periodismo surgidos de Huelva si no que permitirá desarrollar talleres, ponencias, conferencias y otras múltiples actividades relacionadas con el periodismo para poner en valor la profesión”. Del mismo modo, destacaba la importancia del catálogo televisivo del centro y la amplia documentación que suponen “un auténtico filón para los estudios de investigación del que se pueden aprovechar muchos estudiantes de comunicación”. Por su parte, Jesús Quintero explicaba de primera mano a los miembros de la Asociación de la Prensa de Huelva, que, con esta iniciativa, trataba de “sentar las bases para una nueva filosofía y una nueva política de radio y televisión en Andalucía” y hacer de la cultura y comunicación “un motor de progreso”. De este modo, la Asociación de la Prensa de Huelva mostraba su deseo de colaborar en el impulso y el recuerdo de la figura de Jesús Quintero como comunicador. El centro ofrece 10.000 horas de televisión internacional y cinco mil entrevistas que gracias a la creación de esta Fundación podrán llevar a cabo un ambicioso proyecto que nace con el objetivo de convertir a San Juan del Puerto y Huelva en una tierra que venga a significar en el mundo de la cultura, el arte y en especial la comunicación todo un referente para la provincia. Además mantiene una interesante colección de fotografías y objetos personales, un estudio de radio completo y diversas salas para conferencias y reuniones que ofrecen un amplio abanico de posibilidades para desarrollar actividades. Una oportunidad única para mantener vivo el magnífico legado de este comunicador que siempre permanecerá en la memoria de todos.