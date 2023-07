Arias denuncia que el Gobierno de Cruz se gastó en unos meses los 8 millones de remanente

Una política basada "en el engaño, compadreo y en la chapuza". Así califica el portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Huelva, Felipe Arias, la gestión llevada a cabo en la administración local por el Gobierno de Gabriel Cruz.

Arias denuncia que en los últimos meses el anterior equipo de Gobierno se ha gastado los 8 millones de euros de remanente del Consistorio, "el derroche ha sido la clave en estos últimos años", por lo que desde el área de Economía y Hacienda "se está haciendo un diagnóstico real, vamos a hacer una auditoría interna de la hipoteca que el anterior equipo va a dejar en la ciudad".

Apunta que "nos hemos encontrado vacía la caja, han tenido una diligencia estupenda para en los últimos meses gastarse todo el remanente del Ayuntamiento, 8 millones que se han gastado en tiempo récord". Manifestó que hasta los últimos quince días de gobierno en funciones "el alcalde ha estado firmando y comprometiéndose en gastos que nos han dejado en herencia y en hipotecas, comprometiendo gastos que no se van a poder cumplir porque muchos de ellos son ilegales". En este punto, indicó que "si hay algo que tenga consecuencias como el mal uso y destino del dinero público, eso se llevará a donde se tenga que llevar"

En relación a los gastos, destaca que "hay una factura de un desayuno de 600 euros y una entrevista que ha costado 1.000 euros el minuto. En los primeros seis meses de esta año se han gastado dos tercios del presupuesto de publicidad e incluso está comprometido parte de él de forma anticipada".

También hace referencia a la licencia de obras para el proyecto de Fertiberia, "los 1'2 millones de euros que entraron en las arcas municipales ya están absolutamente gastados".

Según el portavoz de equipo de gobierno, hay compromisos de gastos de los últimos días del gobierno en funciones "que ya están realizados". Recalca que "tenemos montañas de reparos de intervención y por parte de la secretaría general. Aquí se hacía todo de la forma más chapucera. Son situaciones que vamos a tener que ir resolviendo".

Reitera que lo que se han encontrado al llegar al Consistorio es "el caos absoluto, que contrasta con lo que el equipo de gobierno anterior intentaba vender, que tenía una gestión impecable, sobre todo en materia económica". Incide en que lo que se han encontrado son "montañas de problemas; situación de absoluto descontrol, fruto de la improvisación constante y del despropósito de gobierno al que Cruz tenía sumida a la ciudad".

Arias subraya que "nos encontramos problemas por todos los sitios, muchos, en un estado de madurez de putrefacción, problemas que no sólo no se atendían sino que se escondían para que no salieran a relucir y, si pudiera ser, olieran lo menos posible hasta después de las elecciones".

Explica que se han encontrado con situaciones que, "si se hubieran resuelto en el momento que iban apareciendo, muchas de ellas estarían resueltas y no tendrían consecuencias para los ciudadanos". Indica que ahora van a tener consecuencias económicas, "indemnizaciones, supresión de obras, licitaciones..., consecuencias por este desastre de desgobierno". Subraya que "lo más grave de todo es que se ha hecho a sabiendas de que se hacía, se ha querido ocultar para que no se vieran afectados durante las elecciones".

En cuanto a las obras que están en marcha, señala que hay algunas "absolutamente improvisadas, que están generando problemas", así como otras "adjudicadas hace años que no se han iniciado y que ahora tendrán sobrecostes; obras paradas; obras que no sabemos si las podremos realizar porque los vecinos no las quieren..., en definitiva, un auténtico desastre".

Se va a realizar una revisión de todas las obras, "vamos a tener que resolver y reparar muchas de las cosas que nos hemos encontrado".