Antonio Gemio: "Los comerciantes lo que necesitan es que los dejen trabajar y no les pongan tantas barreras"

Sabe que es una tarea quijotesca. Defender al comercio de proximidad frente a las grandes plataformas opacas que tributan - si es que lo hacen - lejos de las ciudades y los pueblos. Pese a todo, Antonio Gemio, el presidente de los comerciantes onubenses, no decae en su ánimo de preservar los intereses de quienes, con muchos esfuerzo y casi sin ningún reconocimiento, levantan la persiana a diario. Los vientos no son favorables y él lo sabe pero él no está dispuesto a rendirse.

P - Es más difícil abrir y mantener hoy en día un comercio en Huelva de lo que lo era en décadas pasadas?

R - Sin duda. Muchísimo más difícil. La mayoría de los comercios vivimos con un sueldo, tenemos muchísimo riesgo, muchísimos impuestos, muy pocas ayudas de las administraciones y tienes que sacrificar a tu familia porque son muchas horas. Eso hace que la gente hoy prefiera otros caminos en lugar de abrir un negocio.

P - ¿Qué pesa más actualmente a los comerciantes de Huelva, los obstáculos externos a nivel macroeconómico, cuestiones como la inflación, la subida de los tipos de interés, o a nivel micro, por la competencia por ejemplo del comercio electrónico no regulado?

R - Nosotros entramos en crisis en el año 2008, coincidiendo con la crisis de la construcción. A partir de ese año las diferentes administraciones han tomado malas decisiones con respecto al pequeño comercio de proximidad. Con esto es muy difícil tirar adelante. El problema del comercio electrónico es una competencia desleal, no puede ser que en un comercio compres un artículo y tenga que pagar una serie de impuestos y en internet, la mayoría de las plataformas tributen fuera de Europa y vendan el artículo sin IVA, además de ahorrarse otros tributos como el IBI. Es muy difícil competir con ellos. Se han buscado muchas fórmulas y ninguna funciona. Es una guerra perdida.

P - ¿Qué se está haciendo desde Huelva Comercio o qué se puede hacer para contrarrestar ambas amenazas?

R - Poco podemos hacer. Lo único que nos queda es tratar de dinamizar las ciudades, sacar a la gente de las casas y a la vez explicar las desventajas que tienen las compras por internet. Por ejemplo, si nos preocupa el cambio climático, no es lógico que hagas un pedido por internet que gasta una importante cantidad de gasoil para llegar hasta tu casa. Esto es lo que hay que mirar. Desde Huelva Comercio no podemos hacer nada, no podemos denunciar, aunque sí podemos hacer publicidad sobre los pros y contras de las compras online. En los próximos días vamos a presentar un vídeo coincidiendo con el Día del Comercio, donde presentamos a la sociedad las ventajas de comprar en los comercios físicos y del barrio.

P - Entiendo que para todo esto el apoyo de las instituciones es clave, ¿se sienten los comerciantes de Huelva especialmente protegidos o desamparados por las instituciones en los últimos tiempos?

R - Nos escuchan, nos dan la "palmadita" pero al final nos falta el apoyo. El decir, vamos a atajar de una vez por todas los problemas que afectan al comercio del barrio. Al final siempre se llega a un punto en el que no sé lo que ocurre que ya no podemos avanzar. Da igual la administración que sea. Aunque es cierto que con las administraciones más cercanas, en este caso el Ayuntamiento, la relación es distinta porque hay una convivencia diaria y nos sentimos más apoyados. También es verdad que los ayuntamientos no tienen la capacidad para regular. Pero tanto la Administración central como autonómica, la queja que tiene nuestra diario por las compras por internet siempre es sí, sí y sí pero nunca se coge al toro por los cuernos. Nos sentimos un poco abandonados en ese sentido.

P - Acerca del día a día de los comerciantes, ahora se presenta una época que podría decantar la balanza del año hacia uno u otro lado. ¿El black friday es el pistoletazo de salida hacia la campaña navideña o una prueba en sí misma para ver cuál es el músculo real del sector?

R - Cuando llegó a Huelva hace siete u ocho años, los comerciantes éramos muy reacios a celebrar ese día porque primero era una tradición anglosajona pero nos hemos dado cuenta de que es una semana muy importante para las ventas. Es verdad que es como una pre-navidad donde vendemos cosas que ya después no vamos a vender en Navidad pero, es verdad, que si alguien puede aprovechar cuanto antes lo venda mejor. Se ha convertido en una semana importante de ventas porque ya desde primeros de noviembre con la publicidad se ofrecen descuentos para el Black Friday y el consumidor espera a esta semana para comprar. De hecho ya hay comerciantes en Huelva que aprovechan para poner descuentos y rebajas especiales de cara a esa semana.

P - ¿Habrá novedades en este Viernes Negro con respecto al año pasado?

R - Desde la asociación vamos a hacer una serie de sorteos, donde regalaremos un premio estrella de un crucero, además de otros regalos del 20 al 25 de noviembre de este mes. Todos los comercios afiliados en la capital, algo más de 300, trataremos de incentivar la compra en el comercio de barrio a través de estos regalos.

P - ¿Se espera superar o al menos mantener las cifras del año pasado?

R - Vamos a intentar mantener las cifras porque superar, con la inflación que tenemos, es muy complicado. Las ventas han caído porque al consumidor le cuesta mucho más trabajo llegar a fin de mes. Las subidas de las hipotecas, la inflación en artículos de primera necesidad se ha cebado mucho con el consumidor.

P - El año pasado los comercios del centro y de Isla Chica, que contaron con sus propias campañas, parece que tuvieron mayor nivel de consumo que otras zonas de Huelva, ¿se repetirá este modelo este año y, sobre todo, se confía en extenderlo a otras zonas de la capital?

R - Tenemos muy claro que vamos a concienciar al consumidor con campañas de publicidad y en redes sociales y en dinamizar. El año pasado, por ejemplo, la pista de hielo en Isla Chica fue un éxito. Y eso tarde o temprano repercute en la compra en los comercios del barrio. Por eso esa es nuestra guerra siempre con el Ayuntamiento para que dinamice los barrios como Isla Chica, Fuentepiña, La Merced...para atraer al público de las casas a las calles. Tenemos mucha ilusión porque estas navidades superen a las del año pasado. Entedemos que esto es una carrera de fondo, el ir mentalizando al consumidor para que se acuerde que existimos y de que sin ellos, las ciudades se mueren. Para ello tienen que comprar lo menos posible por internet y más en los comercios del barrio.

P - En cualquier caso la campaña navideña sigue ocupando el 60% de las ventas anuales para muchos establecimientos, ¿qué se espera de aquí a principios de año?

Un 60 o incluso un 70% porque enlazamos el Black Friday con la Navidad y las Rebajas de Enero. Esperemos que este año podamos superar las cifras del año pasado. Intentar mentalizar al consumidor a que salga a la calle e intentar sanear las cuentas porque ahora mismo todo el comercio está en déficit.

P - Por lo que representa, una de las acciones más llamativas es La Noche del Comercio en el que se incrementó el número de participantes, ¿fue también tan positiva la respuesta de los clientes?

R - Sí, fue un jueves y se hicieron las calles del centro con desfiles y varias actividades. Se notó mucho en las ventas. Esto prueba que, cuanto más actividades haya en la calle, más oportunidades de venta para el comercio de barrio. En este sentido para nosotros fue muy importante la Noche Azul y Blanca del Comercio.

P - El centro es uno de estos espacios, desde fuera nos damos cuenta que hay mucha volatilidad de comercios que abren y cierran en poco tiempo, ¿a qué se deben tantos cierres en tan poco tiempo?

Hay un problema enorme que es el alquiler. Todos los comercios del centro son alquilados, la mayoría son de cuatro o cinco propietarios, los alquileres son abusivos. Tu lo intentas porque tienes una buena idea o una ilusión que crees que puede funcionar pero cuando te das cuenta de la realidad de que, por cuenta de los alquileres, tienes un negocio solo para pagar, la mayoría prefiere cerrar y volver a casa a intentarlo por otro sitio. Ese es el gran problema que tiene el centro de Huelva.

P - ¿Qué necesitarían entonces estos comerciantes? ¿Ayudas al alquiler, apoyo al emprendimiento, quizá?

R - Que los dejen trabajar. Que no nos pongan tantas barreras, problemas. El comerciante lo que necesita es tranquilidad, que los dejen tranquilos y poder trabajar y si pedimos un carga y descarga en la esquina es porque lo necesitamos y que no nos pongan pegas. También necesitamos la ayuda del Ayuntamiento para que los locales que están cerrados desde hace cinco o seis años, que obliguen a decorar los escaparates y los mantengan limpios y no den la imagen de suciedad que presentan hoy día.

P - Hace poco hubo cambio de corporación en el Ayuntamiento de Huelva, ¿estáis trabajando en nuevas líneas de trabajo con ellos?

Sí, desde que se cambió continuamos trabajando con la nueva concejala, desde el primer día mantuvimos reuniones tanto con ella como con la alcaldesa. Hay muchos proyectos encima de la mesa, el primero que llevamos a cabo fue el de la Noche en Blanco y Azul, y a partir de ahí seguimos trabajando en el Día del Comercio, el Black Friday y sobre todo con las Navidades. Es nuestra administración más cercana y no paramos diariamente estamos en contacto con ellos.

P - Esta semana se va a celebrar el VII Día del Comercio, un día para reivindicar que, a pesar de toda la incertidumbre y los problemas, el sector está muy vivo y con mucho optimismo. ¿Qué se espera de esta edición?

R - El Día del Comercio entra en su séptima edición y cada año que pasa nos sentimos más orgullosos de poder celebrarla aquí, en nuestra casa. Este año hay 28 premiados de la capital y la provincia, y lo bonito de estos premios es que no se dan al azar sino que los otorgan los propios compañeros, a través de las delegaciones de la FOE que tiene en la provincia. Se les da el premio a comercios que, en ocasiones, llevan más de 50 años abiertos. Cuando los premiados recogen el premio, siempre te dicen que es la primera vez que alguien les da un premio. Que alguien se ha acordado de mí. Y eso te pone los pelos de punta. Para ellos es un reconocimiento. El año pasado se le dio a un señor que llevaba en su comercio más de 65 años y al mes siguiente murió. El me decía, "esto yo lo llevaré toda mi vida encima". Entonces por mi parte satisfecho de que él se llevase ese reconocimiento.

R - El año pasado reclamaste personalmente una "ciudad moderna" y sobre todos que se abordase de una vez infraestructuras que van a permitir a la provincia despegar de una vez, como puede ser el AVE.

P - Los comerciantes participamos en la plataforma "¿Y Huelva cuándo?" y otras reivindicaciones tanto de la Cámara de Comercio como de la propia FOE. Para nosotros es vital, si no nos llegan turistas, nuestras ventas caen. Somos los primeros interesados en que estas infraestructuras lleguen.