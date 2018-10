Las Ampas seguirán con el pulso reivindicativo por unas aulas sin calor

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (Fampa) se plantea seguir con las movilizaciones para mantener viva la reivindicación de la climatización de los centros docentes. Así lo expresó la vocal de esta entidad, María Jesús Valle, quien estimó la cifra de seguimiento de la huelga de ayer, en el 90% de los alumnos que a partir de 3º de ESO, pueden secundar un paro que haya sido previamente convocado. Valle subrayó el apoyo de las Ampas de centros docentes de toda la provincia y sostuvo que la solución pasa por poner equipos de climatización en las aulas.

En esta ocasión, fue el Sindicato de Estudiantes (SE) quien llamó a este colectivo a sumarse a las movilizaciones que en Huelva además de la huelga, tuvieron como acto más visible, una concentración ante la Delegación Territorial de Educación en donde se reunieron unas 200 personas entre alumnos y representantes de algunas Ampas.

El Sindicato de Estudiantes fue la entidad convocante del paro de ayerEl delegado pide comprensión pero descarta los aparatos de aire acondicionado

Allí se dieron cita, por ejemplo, estudiantes de los institutos Alto Conquero, José Caballero y Estuaria. Los chavales compartieron las dificultades que están soportando desde que dio comienzo el curso como consecuencia de las altas temperaturas. En el Alto Conquero, relataron que carecen de ventiladores y de persianas en condiciones, mientras que en el Estuaria los ventiladores que allí hay "no van bien".

Lo peor en el José Caballero es un anexo que alberga algunos ciclos de Formación Profesional, cuyas condiciones hacen que el calor sea bastante difícil de aguantar.

Otro de los institutos que se sumó a la huelga fue La Marisma, donde el calor es "insoportable" en la planta superior.

La concentración contó con una nutrida representación de miembros de la Ampa del Colegio Virgen del Pilar. Una de ellas, Inés García, expresaba que con el calor acumulado en las aulas "es difícil que los niños se concentren". Paradójicamente, este colegio fue uno en los que Educación realizó obras en 2017 para ayudar a su climatización como consecuencia de la ola de calor que afectó a Huelva en los meses de mayo y junio del año pasado.

En la concentración tomó la palabra Sergio Martínez, en representación del sindicato estudiantil, quien hizo mención a los problemas de salud que ha provocado el calor en las aulas, como lipotimias o sangrado nasal. Añadió que "nos negamos a que se dé clase con 30ºC" y avisó que "no dejaremos de luchar y no vamos a admitir que nos digan que no hay dinero y que nos tenemos que aguantar". Los chavales gritaron principlamente el lema ¡Aulas sí, saunas no!

El delegado de Educación, Vicente Zarza, pidió comprensión y reconoció que es difícil compaginar la calidad docente con la situación de calor sufrida. Explicó que las actuaciones en los centros se realizan en base a una priorización que marcan los servicios técnicos y destacó "la potente inversión" que acomete la Junta en el marco del Plan de Climatización, con 1,5 millones para la provincia, aunque descartó la instalación de equipos de climatización.

Asimismo, indicó que los equipos directivos de los centros tienen a su disposición un protocolo de actuación en caso de picos de calor.

Las actuaciones del Plan de Climatización incluye a 22 centros onubenses. Los primeros fueron los colegios Virgen del Pilar de la capital, Rodrigo de Xerez de Ayamonte y Aurora Moreno de Gibraleón. A éstos les han seguido por el momento los colegios Juan Ramón Jiménez de Beas, Lora Tamayo de Bonares, Miguel de Cervantes de Gibraleón, Los Perales de Rociana del Condado, Argantonio de Tharsis, así como Nacional de Prácticas, Tartessos y Juan Ramón Jiménez de Huelva, si bien recordó el delegado que "no todos los centros han reclamado que se les haga una intervención".