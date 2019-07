Las Ampas temen que no se instalarán ‘caracolas’ en el Instituto Estuaria

Con gran escepticismo ven las perspectivas de que la situación de escasez de espacio se soluciones en el Instituto Estuaria, de cara al próximo curso. Así se desprende desde fuentes de las Ampas que están implicadas en que desde la Delegación Territorial de Educación se dé una respuesta necesaria para evitar la saturación que, si no se toman medidas, va a ser inevitable. Esa saturación viene de la mano de un centenar de chavales que va a empezar allí la Enseñanza Secundaria Obligatoria y que no van a encontrar espacio suficiente para un centro que no estaba diseñado para tal número de estudiantes.

Desde las Ampas se explicó que hubo una reunión con los responsables de Planificación y Escolarización de la Delegación Territorial. En ese encuentro, los representantes de la Administración “no prometieron nada” y avanzaron que previsiblemente se instalarían caracolas o aulas prefabricadas durante el primer trimestre del curso. Esta imprecisión ha sido interpretada por los padres de los estudiantes, como falta de compromiso a acometer alguna actuación que dé respuesta a la inminente saturación.

Desde la Delegación se explicó que se trata de un tema que se veía venir desde hace tiempo pero que la anterior Administración no había tomado cartas en el asunto.Dadas las circunstancias, las Ampas han resuelto tener un nuevo encuentro entre ellas para tomar algún tipo de decisión. Las Ampas implicadas en esta reivindicación son las de los colegios Virgen del Pilar, Pilar Martínez Cruz y la del propio instituto. A principios de junio, estas asociaciones de padres y madres mandaron un escrito a la Delegación, con el propósito de ser recibidas bien por la propia delegada o por el responsable de Planificación y Escolarización, si bien desde las Ampas, en un principio, se quejaron de la falta de respuesta si bien como ya se ha explicado, sí se dio lugar a ese encuentro.

Posteriormente, según informó la propia delegación a este periódico, “Educación ya estaba trabajando en este problema”.El instituto, que tiene una capacidad para 300 alumnos, va a tener que llegar a albergar hasta 400.De este modo, las tres asociaciones de Madres y Padres instan a que se “tomen medidas urgentes ante las graves consecuencias que puede tener para la comunidad educativa de ese centro –Estuaria– el que estén escolarizados más de 400 niños donde deberían estar poco más de 300”.

Esta situación, para las Ampas, supone asimismo, “un agravio comparativo el que nuestros hijos desarrollen su etapa de Enseñanza Secundaria Obligatoria en inferioridad de condiciones respecto al resto de institutos de la provincia y de la comunidad autónoma al disponer de menos espacios y no tener aulas de Música, Idiomas, Tecnología o Laboratorio.